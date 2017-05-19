中国证监会拟对国海证券采取暂停资管产品备案一年等处罚（更新版）

路透北京5月19日 - 中国证监会周五表示，拟对国海证券(000750.SZ)采取暂停资产管理产品备案一年、暂停新开证券账户一年及暂不受理债券承销业务有关文件一年的行政监管措施，责令公司在一年内限期改正，并增加内部合规检查次数，并对有关当事人和中介机构进行了处罚。

证监会微博新闻稿指出，去年底国海证券发生债券风险事件，证监会对国海证券债券交易业务、资产管理业务，及与之相关的内部控制、合规管理、风险管理等事项，进行了全面的现场检查。发现国海证券存在内部管理混乱、合规风控失效、违规事项多发等问题。

“下一步，证监会将继续加强证券基金经营机构监管，加大检查和处罚力度，促进证券基金经营机构持续健康发展。对经营管理混乱、合规风控失效、违法违规频发的证券基金经营机构，证监会将依法采取暂停甚至撤销业务资格等措施。”证监会表示。

证监会并称，对不履职、不尽责的高级管理人员，依法采取认定为不适当人选、撤销高管资格等措施；对未勤勉尽责的合规负责人，依法追究其监督、检查责任；对违法违规的“害群之马”，坚决清理出从业人员队伍。

证监会要求，各证券基金经营机构应加强对核心业务、重点岗位、关键人员的管理，完善激励约束机制，不断加强内部管控水平，切实发挥合规风控作用，有效保障各类业务规范运营，不得采取人员挂靠、业务包干等承包方式实施过度激励。

去年底国海证券相关人员伪造印章签订债券业务协议从而引发纠纷，并引起市场动荡，今年1月国海证券宣布，其与事涉机构达成处置方案，国海共承接债券面值167.8亿元人民币。（完）