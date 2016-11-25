中国证监会处罚场外配资中证券违法违规案件 最高罚款超3亿元

路透北京11月25日 - 中国证监会周五表示，对场外配资中证券违法违规案件作出行政处罚，并将持续对资本市场违法违规行为保持高压态势。此次处罚对象包括恒生网络(600570.SS)等三家网络公司、广发证券(000776.SZ)等四家证券公司和部分资管公司及个人，最高罚款超3亿元人民币。

证监会网站新闻稿称，杭州恒生网络技术服务有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(300033.SZ)、上海铭创软件技术有限公司明知一些不具有经营证券业务资质的机构或个人的证券经营模式，仍向其销售具有证券业务属性的软件，构成非法经营证券业务。

“我会决定，没收恒生网络违法所得约10,986万元，并处以约32,960万元罚款。”新闻稿称，并没收同花顺公司违法所得约217万元，并处以约653万元罚款，没收铭创公司违法所得约949万元，并处以约2,848万元罚款。

证监会认为，广发证券、海通证券(600837.SS)、华泰证券(601688.SS)、方正证券(601901.SS)未按规定对客户身份信息进行审查和了解，决定对上述四家证券公司责令改正，给予警告，并没收违法所得，处以不同金额的罚款。

证监会决定对广发证券没收违法所得约680万元，并处约2,041万元罚款。对海通证券没收违法所得约2,865万元，并处约8,595万元罚款。对华泰证券没收违法所得约1,823万元，并处约5,470万元罚款。对方正证券没收违法所得约786万元，并处约1,572万元罚款。

证监会同时处罚了湖北福诚澜海资产管理有限公司、南京致臻达资产管理有限公司、浙江丰范资本管理有限公司、臣乾金融信息服务（上海）有限公司等公司和个人非法经营证券业务的行为，没收其违法所得，处以不同金额的罚款，并对责任人员给予警告。（完）

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