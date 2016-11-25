中国证监会处罚场外配资中证券违法违规案件 最高罚款超3亿元

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月25日 - 中国证监会周五表示，对场外配资中证券违法违规案件作出行政处罚，并将持续对资本市场违法违规行为保持高压态势。此次处罚对象包括恒生网络(600570.SS)等三家网络公司、广发证券(000776.SZ)等四家证券公司和部分资管公司及个人，最高罚款超3亿元人民币。
证监会网站新闻稿称，杭州恒生网络技术服务有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(300033.SZ)、上海铭创软件技术有限公司明知一些不具有经营证券业务资质的机构或个人的证券经营模式，仍向其销售具有证券业务属性的软件，构成非法经营证券业务。
“我会决定，没收恒生网络违法所得约10,986万元，并处以约32,960万元罚款。”新闻稿称，并没收同花顺公司违法所得约217万元，并处以约653万元罚款，没收铭创公司违法所得约949万元，并处以约2,848万元罚款。
证监会认为，广发证券、海通证券(600837.SS)、华泰证券(601688.SS)、方正证券(601901.SS)未按规定对客户身份信息进行审查和了解，决定对上述四家证券公司责令改正，给予警告，并没收违法所得，处以不同金额的罚款。
证监会决定对广发证券没收违法所得约680万元，并处约2,041万元罚款。对海通证券没收违法所得约2,865万元，并处约8,595万元罚款。对华泰证券没收违法所得约1,823万元，并处约5,470万元罚款。对方正证券没收违法所得约786万元，并处约1,572万元罚款。
证监会同时处罚了湖北福诚澜海资产管理有限公司、南京致臻达资产管理有限公司、浙江丰范资本管理有限公司、臣乾金融信息服务（上海）有限公司等公司和个人非法经营证券业务的行为，没收其违法所得，处以不同金额的罚款，并对责任人员给予警告。（完）
浏览全文，点选 here
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。