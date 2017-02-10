中国证监会要求券商全面自查投行业务 并开展自纠和整改--消息

路透北京2月10日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。

通知要求，坚持依法、从严、全面监管的要求，通过证券公司自查和监管部门现场检查等方式，对证券公司投行业务内控体系全面摸底，进行全面排查和整改。自查范围是上市公司并购重组财务顾问业务、公司债券业务，资产证券化业务和非上市公众公司推荐业务。

“将证券公司相关业务内控情况和近年开展的项目纳入检查范围，集中暴露和处理积累的问题，防范风险蔓延。”该通知称。

通知并要求，上市公司并购重组财务顾问业务、公司债券业务和资产证券化业务应自查2015年和2016年完成的全部项目，包括审核通过、审核未通过和终止审核的项目。

对于非上市公众公司推荐业务，主办券商应自行选取2015年和2016年完成的部分项目进行自查，包括经证监会批准的挂牌公开转让项目，取得股转系统挂牌同意函、未通过审查和终止审查的挂牌推荐项目。自查项目数量占上述两年完成的项目总数比例不得低于10%。

通知并称，自查结束后，证监会将对券商投行类业务内部控制建设情况和执行的有效性实施现场检查，对2015年和2016年完成的全部非保荐投行类项目进行抽查。

路透已就上述消息联络中国证监会，但暂未获得其立即置评。（完）