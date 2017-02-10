中国证监会要求券商全面自查投行业务 并开展自纠和整改--消息

中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点 成交大扩
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。
路透北京2月10日 - 两位消息人士周五透露，中国证监会日前下发通知，要求券商对并购重组财务顾问、公司债券、资产证券化和非上市公司推荐业务开展自查自纠和规整规范的专项活动。
通知要求，坚持依法、从严、全面监管的要求，通过证券公司自查和监管部门现场检查等方式，对证券公司投行业务内控体系全面摸底，进行全面排查和整改。自查范围是上市公司并购重组财务顾问业务、公司债券业务，资产证券化业务和非上市公众公司推荐业务。
“将证券公司相关业务内控情况和近年开展的项目纳入检查范围，集中暴露和处理积累的问题，防范风险蔓延。”该通知称。
通知并要求，上市公司并购重组财务顾问业务、公司债券业务和资产证券化业务应自查2015年和2016年完成的全部项目，包括审核通过、审核未通过和终止审核的项目。
对于非上市公众公司推荐业务，主办券商应自行选取2015年和2016年完成的部分项目进行自查，包括经证监会批准的挂牌公开转让项目，取得股转系统挂牌同意函、未通过审查和终止审查的挂牌推荐项目。自查项目数量占上述两年完成的项目总数比例不得低于10%。
通知并称，自查结束后，证监会将对券商投行类业务内部控制建设情况和执行的有效性实施现场检查，对2015年和2016年完成的全部非保荐投行类项目进行抽查。
路透已就上述消息联络中国证监会，但暂未获得其立即置评。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。