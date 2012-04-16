中国证监会开始给国内券商“松绑”

路透上海4月16日电---中国证监会开始给国内证券公司松绑.证监会有关部门负责人近日表示,经过证券公司综合治理及近几年的持续努力,国内券商合规经营意识、风险管理能力、内部控制水平均有很大提升,有必要适当降低券商部分业务风险资本准备的计算比例,放大业务空间,鼓励行业创新发展.

中国证监会网站近日刊登新闻稿称,决定修改关於证券公司风险资本准备计算标准的规定,适当降低了证券公司自营业务、资产管理业务、经纪业务相关风险资本准备计算比例要求.

例如将自营权益类证券、固定收益类证券的风险资本准备基准计算比例从20%、10%降低到15%、8%;将专项、集合、限额特定、定向资产管理业务风险资本准备基准计算比例从8%、5%、5%、5%降低到4%、3%、2%、2%;将以客户交易结算资金为基础的风险资本准备基准计算比例从3%降低到2%;将证券营业部的风险资本准备计算比例从每家500万元人民币降低到300万元.

新闻稿指出,为进一步发挥分类监管在引导优质公司规范发展方面的重要作用,新规定进一步降低了连续三年为A类的公司风险资本准备计算比例,从目前基准比例的0.6倍降低到基准比例的0.4倍(目前，A、B、C、D类证券公司按照基准比例的0.6倍、0.8倍、1倍、2倍计算风险资本准备).

证监会相关负责人还表示,下一步,中国证监会将根据行业发展情况,借鉴国际金融监管改革经验,修订完善《证券公司风险控制指标管理办法》及其配套文件,建立健全"逆周期"调节机制,进一步提高风险监管的有效性、针对性和适应性,促进行业稳步健康发展.

据国内媒体周一报导,据数据测算,此举将给券商行业释放约400亿元资金,有利於券商开展更多的创新业务.而市场一直期待的券商创新大会有望在近期召开,因此证监会下调风险资本准备计算比例,亦被业内解读为是为创新业务做好前期铺垫准备.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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