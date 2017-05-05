中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响

路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。

证监会新闻稿指出，将继续坚持划清底线、稳步推进的原则，督促涉及相关业务隐患的证券基金经营机构制定方案，逐步、平稳化解潜在风险。

证监会称，近年来，少数证券公司资产管理产品和基金专户产品运作上存在以上一种或多种特征，相关操作模式背离了资产管理产品独立运作、风险自担的基本特征，容易积累流动性风险，形成刚性兑付的误导性信息。

去年7月，证监会发布《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》，进一步重申证券期货经营机构不得开展或参与具有资金池性质的资产管理业务，列举了具体要求，并从实际出发明确了新老划断政策和过渡期安排。之后，证监会在日常监管中持续、多次组织开展机构自查及专项检查，分步、有序规范证券基金经营机构存在资金池隐患的资管业务。

“截止目前，大部分涉及相关问题的证券基金经营机构通过新设产品承接实现期限匹配等方式完成了规范，相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。”证监会指出。

资金池业务是市场中对具备借新还旧、混同运作、募短投长、脱离标的资产的实际收益率进行分离定价、非公平交易等操作特征的各类资管产品的通称。

中国银行间债市本周整体表现弱势，主要受资金紧张以及监管层出手严查券商资金池消息的拖累。周五现券略有持稳，国债期货下探后反弹但仍小幅收低。（完）