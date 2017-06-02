通过竞价交易系统日均减持额较新规实施前下降67%--上交所

路透北京6月2日 - 中国上海证券交易所周五表示，整体上看，减持新规实施后，通过竞价交易系统的日均减持金额较实施前出现了显著下降，降幅为67%。此次证监会减持新规的出台，对于大股东的无序减持对二级市场带来的冲击初现抑制效果，有利于完善资本市场的基础性制度。