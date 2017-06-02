通过竞价交易系统日均减持额较新规实施前下降67%--上交所

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月2日 - 中国上海证券交易所周五表示，整体上看，减持新规实施后，通过竞价交易系统的日均减持金额较实施前出现了显著下降，降幅为67%。此次证监会减持新规的出台，对于大股东的无序减持对二级市场带来的冲击初现抑制效果，有利于完善资本市场的基础性制度。
上交所新闻稿称，减持新规实施后的三个交易日，上交所大宗交易总体运行平稳。三天日均成交金额约4.88亿元人民币，日均成交22笔，较新规实施前一周的日均成交金额降低约35%，日均成交笔数也降低了约24%。
“作为证券市场的一线监管者，将继续秉承组织管理证券交易的基本职责，切实落实减持新规的实施，引导有序合规减持、防控异常减持行为，共同营造稳定健康的市场环境。”上交所表示。
上交所并称，截至5月26日证监会减持新规实施前，今年沪市共有278家上市公司的股东进行过减持，涉及2,422个账户，累计减持102亿股，总金额900亿元。其中通过竞价系统减持551亿元，日均5.76亿元；大宗交易减持349亿元，日均3.65亿元。
证监会上周六发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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