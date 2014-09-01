证监会主席助理吴利军接替陈东征出任深交所理事会理事长

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京9月1日 - 中国证券监督管理委员会周一证实，证监会主席助理吴利军将任深交所党委书记，提名吴利军同志为深圳证券交易所理事会理事长（副部长级）人选，免去其中国证券监督管理委员会党委委员、主席助理职务。
证监会网站新闻稿显示，陈东征同志由于年龄原因不再担任深交所党委书记、理事长职务。深交所已召开第三届理事会第43次会议，按照法定程序选举吴利军同志为深交所理事会理事长。
证监会网站资料显示，吴利军1964年出生，经济学博士。1997年起任职于中国证监会，先后出任信息中心负责人，培训中心副主任，人事教育部副主任、主任等职；2009年4月起任证监会主席助理。完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。