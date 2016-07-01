中国证监会加强借壳上市事中事后监管 预案披露即安排现场检查

路透上海7月1日 - 在就借壳上市提高准入门槛后，中国证监会周五宣布，将加强借壳上市的事中事后监管，例如重组预案披露后，各地证监局一律安排现场检查。对于2011年以来已实施完毕的借壳上市项目，也要分批开展现场检查，检查中发现违法违规的，要严肃查处。

证监会微博显示，证监会已明确在借壳上市项目复牌前一律召开媒体说明会，上市公司现控股股东、实际控制人、董事会、重组方、中介机构等相关各方均应回应市场关注；严格对借壳上市行业的信息披露问询，“刨根问底”，着力提升信息披露质量。

证监会将严格监管执法，贯彻披露即负责原则，方案中止或终止的，不得豁免信息披露法定责任，坚决遏制违法违规行为，中介机构同步问责。

“现场检查不为项目增信，更不是监管背书。”微博指出，现场检查与公司自主决策平行推进的，证监局对借壳上市项目的现场检查工作尚未完成的，不影响上市公司股东会等后续程序。一旦发现明确问题线索需作更深入检查的，证监会将暂停审核。

中国证监会6月中旬就修订《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见，重点针对市场借壳上市行为，旨在给炒壳降温，支持通过并购重组提高上市公司质量，取消重组上市的配套融资，提高了对重组方资金实力要求。（完）