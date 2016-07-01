中国证监会加强借壳上市事中事后监管 预案披露即安排现场检查

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透上海7月1日 - 在就借壳上市提高准入门槛后，中国证监会周五宣布，将加强借壳上市的事中事后监管，例如重组预案披露后，各地证监局一律安排现场检查。对于2011年以来已实施完毕的借壳上市项目，也要分批开展现场检查，检查中发现违法违规的，要严肃查处。
证监会微博显示，证监会已明确在借壳上市项目复牌前一律召开媒体说明会，上市公司现控股股东、实际控制人、董事会、重组方、中介机构等相关各方均应回应市场关注；严格对借壳上市行业的信息披露问询，“刨根问底”，着力提升信息披露质量。
证监会将严格监管执法，贯彻披露即负责原则，方案中止或终止的，不得豁免信息披露法定责任，坚决遏制违法违规行为，中介机构同步问责。
“现场检查不为项目增信，更不是监管背书。”微博指出，现场检查与公司自主决策平行推进的，证监局对借壳上市项目的现场检查工作尚未完成的，不影响上市公司股东会等后续程序。一旦发现明确问题线索需作更深入检查的，证监会将暂停审核。
中国证监会6月中旬就修订《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见，重点针对市场借壳上市行为，旨在给炒壳降温，支持通过并购重组提高上市公司质量，取消重组上市的配套融资，提高了对重组方资金实力要求。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。