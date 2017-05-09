中国证监会明确券商大集合产品为整改非清理 仍可滚动发--消息

路透上海5月9日 - 三位消息人士周二透露，中国证监会昨日分批召集券商资管开会，明确对集合资管产品（俗称“大集合”）主要是进行整改并非清理；证监会今后拟比照公募基金杠杆率、久期管理券商集合资管产品，依然可存续滚动发行。

他们称，证监会表示大集合资金池主要是进行整改，并不是要清理掉，也没有设定具体的终止时间，只要是证监会批准合法设立的产品就不存在清理的说法。

路透已就此联络中国证监会，但暂未获得其置评。

在中国高层强调维护国家金融安全的大背景下，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷行动明确各自工作重点，其中证监会将潜在风险点直指券商集合资产管理计划。

近期深圳证监局发文要求，严控资管产品规模，原则上产品规模应逐月下降；严格控制产品投资范围，产品新增投资标的应为高流动性资产，不得投资于私募债、资产证券化产品、高收益信用债券、低评级债券以及期限长的股票质押产品等流动性较差的品种。

同时，严格控制资金端和资产端的久期错配程度，组合久期和杠杆倍数不得上升；采用影子定价的风控手段对负偏离度进行严格监控，产品风险准备金不得低于因负偏离度可能造成的潜在损失。

上述消息人士并透露，此次监管新规提到的有关借新还旧、分离定价的资金池，主要针对的是非标类资产而非债券。（完）