焦点：中国证监会减持新规给中小投资者吃下定心丸 但料伤及投融资

作者 张晓翀

路透北京5月28日 - 中国证监会在端午小长假前夕终于推出酝酿已久的上市公司大股东减持新规，从多方面遏制各种减持套路，扩大了减持限制范围和对象，令大股东和特定股东的股份流动性大幅降低，从强化减持约束和填补规则漏洞两方面延续了监管收紧的绳索。

分析人士认为，以往部分上市公司大股东和董监高利用各种手段无限制减持等现象，对二级市场，特别是个股股价造成很大冲击，新规有利于缓解中小投资者担忧，促进二级市场反弹；但大股东千方百计减持的动力来自于资本溢价太大，根治减持问题仍需重构市场价值体系。

“这个限制是对的，有利于中小投资者；而对产业资本和上市公司大股东，上市公司的投融资会受到影响。”西南证券首席策略分析师张刚称。

“监管层给A股投资者吃了一颗定心丸。”前海开源基金执行总经理杨德龙表示，国外市场针对持股比例较高的股东同样存在类似规定和限制。当前出台规定，体现了监管层对市场的呵护态度，和对保护中小投资者利益的重视。

中国证监会周六发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定。此次政策主要是针对“过桥减持”、“精准减持”、“辞职减持”、“定增减持”、“突击入股减持”进行规范。

新规要求，大股东在三个月内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%，规定持股5%以上股东减持时与一致行动人的持股合并计算；新增IPO首发及增发解禁同时适应规定、约束范围从大股东扩展为股东。

虽然此次证监会表示新规只针对部分股东，但客观上减轻了市场卖压，加大了减持的实际操作难度，对二级市场形成明显利好效应。

“这个新政估计利好新股和次新股，加上这波新股、尤其是次新股杀跌厉害，估计反弹也会猛一点。”北京某券商策略分析师称。

不过也有分析人士认为，当前中国经济在低位趋稳，大部分上市公司盈利难见明显好转，如果以大股东为代表的部分特殊股东在解禁期过后仍有丰厚获利，市场整体减持压力依然会不断增加。

**流动性受限影响大**

近期中国新股发行速度加快，上市公司资源稀缺性降低，加之减持限制极大降低了股票的流动性，在市场整体溢价水平不断下降的心理预期下，可能会形成减持的恶性循环。业内人士认为，在当前并不十分乐观的市况下，新政造成的流动性降低将对多项业务造成较大影响。

兴业证券研报指出，短期新规的政策力度强化了市场关于监管抑制套利的政策预期，可能引起短期流动性风险释放，带来资产端和资金端的阶段性波动，对股票质押等高流动资产价格构成直接影响。

“资本市场讲究的是资本方充分博弈下的利益均衡，资本不流动就是死水一潭，市场会更糟糕。”一华中券商首席研究员认为。

对于股票质押业务，流动性削弱将导致资产质量受损，存量业务需要重新评估资产的内在价值；而增量业务则需要对抵押物、保证金及资产预期收益率等提出更高要求以弥补流动性风险。

“对大股东和特定股东而言，股份的流动性大大降低。银行对这些股票质押的就要重新评估，调整质押率了，可能会要求质押更多股份，股票质押的质押率会降低。”北京某券商资管部人士表示。

据兴业证券测算，按一年期质押期限计算，一年到期后平仓并延长三个月的减持时间窗口，股价损失率预计提高1.12倍，业务质押率预计平均下降3%，股票质押市场融资规模预计下降1,500亿元人民币。

除质押业务外，PE(私募股权投资)机构和定增机构持股限售期满后退出也会有巨大问题，对一级市场的私募股权基金而言，很多老项目不但面临着账目浮亏，现在流动性也出现了问题，未来还没有发的定增项目可能出现大量的发行失败。

另外，特定股东通过大宗交易减持，接货机构无法在短期内通过连续集合竞价在市场上抛售获利，因此此类业务规模也将骤减。

“持有六个月股价都不知道到哪儿去了，谁还敢买？”联想旗下PE机构一高管表示。

**根治问题路漫漫**

分析人士认为，虽然监管层花了很大的力气试图规范减持行为，但如果不彻底改变中国股市部分板块高估值的局面，在巨大的溢价面前，市场主体仍然会寻找各种机会和途径进行减持。

北京一知名私募基金总经理表示，解决减持问题的根本在于市场价值体系合理，不存在虚高的溢价套利空间；当前市场已开始出现价值投资的趋势，不过估值水平的重塑并非一朝一夕。

他并认为，股市投机与投资并存是正常的，熊市流动性很重要，资金逐利在不同的热点，如果把市场的火苗都掐了，自然死水一潭，资金撤离也会影响融资功能的实现。

已有定增机构人员表示，将在节后研究应对措施，如降低持股比例，调低在谈项目的估值水平，加强对资产的风险和收益识别等。

“对PE而言，持股10%肯定不合算了，还不如每个都持股4.9%，这样悄悄地走，谁都管不了。”上述PE机构高管称。（完）