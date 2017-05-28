中国证监会发布上市公司股东减持规定 完善“过桥减持”等监管规则

路透北京5月27日 - 中国证监会周六发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定。

该规定要求，“持有非公开发行股份股东”锁定期届满后12个月内通过集中竞价交易减持，需符合交易所规定比例限制。“非大股东”但持有公司IPO前发行股份和非公开发行的股份，每三个月通过集中竞价交易的减持比例不超公司股份总数1%。

同时完善协议转让规则，明确可交换债换股、股票权益互换等类似协议转让的行为应遵守减持规定；持股5%以上股东减持时与一致行动人的持股合并计算。

“无序减持、违规减持等问题，不但严重影响中小股东对公司经营的预期，也对二级市场尤其是对投资者信心造成了非常负面的影响。同时，产业资本的大规模减持，不但会令股市承压，危害股市健康发展，也会给整个宏观经济带来危害，使实体经济面临‘失血’风险。”证监会新闻发言人邓舸在答记者问中说。

他并称，减持规定在完善具体制度规则时，通盘考虑、平衡兼顾，既维护二级市场稳定，也关注市场的流动性；既关注资本退出渠道是否正常，也保障资本形成功能的发挥。

既保障股东转让股份的应有权利，也保护中小投资者的合法权益；既考虑资本市场的顶层制度设计，也关注市场面临的现实问题，着眼于堵塞现有制度的漏洞，避免集中、大幅、无序减持扰乱二级市场秩序、冲击市场信心。

“修改后的减持制度将更有利于引导产业资本专注实业，对市场流动性的影响，对投资者预期的影响，应该说皆是正面的。”他说。

证监会并强调，减持政策调整不涉及首发锁定期问题，首发锁定期继续执行现有规定。

上海和深圳证券交易所亦同时发布减持股份实施细则，规定上市公司控股股东、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员拟通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出股份的15个交易日前向交易所报告减持计划，并予以公告。

交易所的实施细则亦对大股东或持有非公开发行股份的特定股东减持作出安排。其中在减持数量限制方面，要求大股东或特定股东在任意连续90个自然日内，通过竞价交易减持股份的数量不得超过总股本的1%，通过大宗交易减持股份的数量不得超过总股本的2%，合计不得超过3%。

大宗交易的受让方在受让后六个月内，不得转让所受让的股份；继续明确协议转让中单个受让方受让股份的比例不得低于总股本的5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行。

持有上市公司非公开发行股份的特定股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。（完）

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