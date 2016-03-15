中国证监会副主席称深港通在下半年推出是可行的--媒体

乐视网周四临时停牌 因媒体报道有待澄清
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。
路透香港3月15日 - 香港媒体周二引述中国证监会副主席方星海表示，深港通在下半年推出是可行的，另外亦要考虑市场波动的因素。
部份香港媒体引述方星海在北京作有关表示。其中香港电台报道，方星海表示，在深港通推出时会一并考虑沪港通是否扩大投资范围。另外，沪伦通还处于可行性研究阶段，又说伦敦跟香港在不同的时区，所以内容会不一样。
香港经济日报即时新闻引述方星海称，政府工作报告提出会适时启动深港通，中证监将全力以赴在今年内推出深港通。时间点是走完内部程序再作公布，需要四个月左右作基本准备，推出时间应该是下半年，另外也要考虑市场波动的因素。
他还表示，深港通开通后，内地与香港的互联互通会提升，并深化两地的金融合作，将会推出一系列的举措。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。