中国证监会副主席称深港通在下半年推出是可行的--媒体

路透香港3月15日 - 香港媒体周二引述中国证监会副主席方星海表示，深港通在下半年推出是可行的，另外亦要考虑市场波动的因素。

部份香港媒体引述方星海在北京作有关表示。其中香港电台报道，方星海表示，在深港通推出时会一并考虑沪港通是否扩大投资范围。另外，沪伦通还处于可行性研究阶段，又说伦敦跟香港在不同的时区，所以内容会不一样。

香港经济日报即时新闻引述方星海称，政府工作报告提出会适时启动深港通，中证监将全力以赴在今年内推出深港通。时间点是走完内部程序再作公布，需要四个月左右作基本准备，推出时间应该是下半年，另外也要考虑市场波动的因素。

他还表示，深港通开通后，内地与香港的互联互通会提升，并深化两地的金融合作，将会推出一系列的举措。（完）