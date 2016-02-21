中国国务院任命刘士余为证监会新主席 投资者期待股市新方针（更新版2）

2015年9月7日，在中国证监会总部附近的一处广告牌。 REUTERS/Jason Lee

（新增评论和背景）

路透上海2月20日 - 市场高度关注的中国证监会高层人事变动终于有了定论。据新华社周六报道，国务院决定，任命刘士余为中国证监会主席，免去肖钢的中国证监会主席职务。这无疑将给A股市场投资者带来新的政策期待。

中共中央决定，任命刘士余为中国证监会党委书记，免去肖钢的证监会党委书记职务。报道未披露肖钢新的去向。

“肖钢的有些做法是不合适的，他至少应为熔断机制（失败）承担责任。”一位券商分析师指出，“新人新气象，新主席未来应该有一些新的方针策略，十分期待。”

在听到证监会高层变动的消息后，位于西部的一位券商策略分析师以“谨慎乐观”四个字来评论下周股市走向。

私募基金南京胡杨投资董事长兼基金经理张凯华则表示，证监会主席换人这则消息的影响属中性，因为这件事已在外界意料之中；而且刘士余虽然对金融和经济领域有经验，但他从银行系统到证监会，跨度比较大，估计需要半年的过渡期，股市政策面短期仍存在一些不确定性。

不过他认为，资本市场改革的大方向不会变，因此改革的总体思路由更高层面来确定，证监会只是具体实施和落实。

肖钢自2013年3年任中国证监会主席，此前先后在中国人民银行和中国银行(601988.SS) (3988.HK)等担任要职。去年年中A股市场出现股灾，证监会承受了较大的外界压力。而今年初熔断机制推出不足一周，大盘两度触发熔断，熔断机制随即被叫停，外界批评借鉴自海外市场的熔断机制并不适合中国国情。

现年55岁的刘士余曾在中国人民银行工作18年，2006年6月起担任央行副行长，2014年调任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)担任董事长兼党委书记。

本周为中国股市在春节长假(2/7-13日)后首个交易周，沪综指.SSEC全周累计上涨3.49%，录得两个月最大单周涨幅。（完）