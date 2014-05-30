证监会：年内主板和创业板发审会每周大致各安排约2家企业

路透北京5月30日 - 为进一步明确市场预期，中国证监会周五表示，今年内主板（包括中小板）发审会、创业板发审会每周分别各召开一次，每次会议大致安排2家左右企业。同时拟要求尚未盈利的互联网和科技创新企业在新三板挂牌一年后转入创业板的单设层次中上市。

证监会新闻发言人张晓军在每周例会上表示，截至5月29日，证监会首发正式受理企业共666家，其中已预止审核企业8家，剩余240家企业尚未预披露（包括中止审核企业42家），这些企业如在今年6月底前未完成预披露，证监会将终止其审核，不再排队。

他并表示，证监会目前正在积极研究在创业板设立单独层次，支持尚未盈利的互联网和科技创新企业发行上市。但目前中国资本市场仍然处于新兴加转轨阶段，尚未盈利的互联网和科技创新企业风险较大。

“考虑到尚未盈利的互联网和科技创新企业风险较大，拟要求企业在新三板挂牌一年，接受市场和社会监督，提高规范运作水平，之后再行申请到创业板单独层次发行上市。”他透露。

他指出，证监会在设立创业板单独层次时，将制定合理的投资者适当性制度、差异化的交易机制，强化信息披露和风险揭示，并理顺“尚未盈利”与退市机制的关系。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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