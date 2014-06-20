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中国财经 | 2014年 6月 20日 星期五 16:15 BJT

证监会称对中信证券研究员张明芳等涉嫌内幕信息立案调查

路透北京6月20日 - 中国证监会发言人张晓军周五称，证监会将对中信证券600030.ss研究员张明芳等涉嫌内幕信息立案调查。

6月6日上午，张明芳在自己微信朋友圈发布一则关于上市公司丽珠集团的消息，称丽珠集团将于6月10日公布管理层限制性股票+股权方案。消息一出引发市场轩然大波。（完）

(发稿 张晓翀 撰写 沈燕; 审校 曾祥进)

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