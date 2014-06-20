证监会称对中信证券研究员张明芳等涉嫌内幕信息立案调查

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京6月20日 - 中国证监会发言人张晓军周五称，证监会将对中信证券600030.ss研究员张明芳等涉嫌内幕信息立案调查。
6月6日上午，张明芳在自己微信朋友圈发布一则关于上市公司丽珠集团的消息，称丽珠集团将于6月10日公布管理层限制性股票+股权方案。消息一出引发市场轩然大波。（完）
(发稿 张晓翀 撰写 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。