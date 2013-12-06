发改委酝酿下调中成药价格--报道

路透香港12月5日 -新华社旗下的《经济参考报》周四报道称，中国发改委正酝酿调整中成药价格的方案，预计明年年初将出台，最高降价幅度达10%。

报道指出，发改委考虑下调中药独家品种的价格，这些药物因为受独家品种政策保护，价格大幅上涨。

报道称，同仁堂(600085.SS)和以岭药业(002603.SZ)等拥有中药独家品种的企业受到的影响将最大。

报道还指出，有些中成药的价格降幅可能超过25%，可分两年到位。

进入中国国家基本药物的中成药和国家机密级及以上中药保密处方药品将不是此次价格调整的对象。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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