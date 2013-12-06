发改委酝酿下调中成药价格--报道

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透香港12月5日 -新华社旗下的《经济参考报》周四报道称，中国发改委正酝酿调整中成药价格的方案，预计明年年初将出台，最高降价幅度达10%。
报道指出，发改委考虑下调中药独家品种的价格，这些药物因为受独家品种政策保护，价格大幅上涨。
报道称，同仁堂(600085.SS)和以岭药业(002603.SZ)等拥有中药独家品种的企业受到的影响将最大。
报道还指出，有些中成药的价格降幅可能超过25%，可分两年到位。
进入中国国家基本药物的中成药和国家机密级及以上中药保密处方药品将不是此次价格调整的对象。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。