中国国旅集团整体并入港中旅 成为其全资子公司

路透北京7月11日 - 中国央企整合再下一城，中国国资委周一表示，经报国务院批准，中国国旅集团有限公司整体并入中国港中旅集团公司，成为其全资子公司。中国国旅集团有限公司不再作为国资委监管企业。

港中旅集团网站资料显示，目前是中央直接管理的国有重要骨干企业，集团控股两家上市公司：香港中旅(0308.HK)、华贸物流(603128.SS)，截止2015年底，集团资产总额超过1,000亿元，营业收入335亿元，利润总额23.7亿元。

而国旅集团作为以旅游为主业的中央企业，是国内规模最大、实力最强的旅行社企业，其包含上市公司——中国国旅股份有限公司和集团上划企业等，是国内规模最大、实力最强的旅行社企业。

中国国资委副主任张喜武表示，今年在原来的基础上还要进一步推进中央企业重组工作，成熟一户推进一户；并加快僵尸企业的重组整合和市场出清，初步考虑用三年时间完成处置345户僵尸企业任务。（完）