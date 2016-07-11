中国国旅集团整体并入港中旅 成为其全资子公司

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月11日 - 中国央企整合再下一城，中国国资委周一表示，经报国务院批准，中国国旅集团有限公司整体并入中国港中旅集团公司，成为其全资子公司。中国国旅集团有限公司不再作为国资委监管企业。
港中旅集团网站资料显示，目前是中央直接管理的国有重要骨干企业，集团控股两家上市公司：香港中旅(0308.HK)、华贸物流(603128.SS)，截止2015年底，集团资产总额超过1,000亿元，营业收入335亿元，利润总额23.7亿元。
而国旅集团作为以旅游为主业的中央企业，是国内规模最大、实力最强的旅行社企业，其包含上市公司——中国国旅股份有限公司和集团上划企业等，是国内规模最大、实力最强的旅行社企业。
中国国资委副主任张喜武表示，今年在原来的基础上还要进一步推进中央企业重组工作，成熟一户推进一户；并加快僵尸企业的重组整合和市场出清，初步考虑用三年时间完成处置345户僵尸企业任务。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。