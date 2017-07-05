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华人文化完成美元二期基金募集 募资额达6亿美元上限
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2017年7月5日 / 凌晨2点41分 / 1 天前

华人文化完成美元二期基金募集 募资额达6亿美元上限

1 分钟阅读

路透上海7月5日 - 中国专注于科技和传媒投资的私募基金--华人文化产业投资基金周三宣布，已完成美元二期基金的募集，募资总额超过5亿美元目标规模，达到目标上限6亿美元。

据公司新闻稿，华人文化美元二期基金的投资者由来自北美、欧洲、中东和亚洲等地区的国际顶尖的投资机构及个人投资者组成，包括公共养老基金、主权基金、保险公司、母基金及家族办公室等。

新闻稿称，延续美元一期基金的投资理念，华人文化美元二期基金将继续关注传媒与娱乐、互联网科技与媒体、现场娱乐与生活方式等领域，继续专注对这些领域中具有高速增长潜力的企业进行投资，同时也关注和投资具有中国发展角度的优秀海外企业。

华人文化产业投资基金创始人、董事长黎瑞刚表示，“在我们所关注的投资领域内，中国在全球市场中正逐步扮演着越来越重要的角色，...我们将遵循稳健的投资节奏，筛选优秀的投资标的，期待并有信心为我们被投企业下一阶段的成长提供真正的战略价值。”

包括新募集的美元二期基金在内，华人文化产业投资基金目前管理着两支美元基金及两支人民币基金。基金以国内投资标的为主，同时也积极参与跨境投资与并购，包括4月宣布入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)。（完）

发稿 林琦; 审校 张喜良

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