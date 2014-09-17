背景资料：中国已签署的双边本币互换协议一览表

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。
路透北京9月17日 - 中国央行周二晚间称，经国务院批准，已于当日和斯里兰卡中央银行签署了规模为100亿元人民币/2,250亿卢比的双边本币互换协议，旨在促进双边贸易和投资，并加强两国央行的金融合作。
央行表示，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。
互换协议的签署有利于推动两国贸易和投资的便利化，还可为斯里兰卡人民币市场的进一步发展提供流动性支持，促进人民币的境外使用。
以下为中国央行公布的已经签署协议的具体内容一览:
伙伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)
斯里兰卡 100 2014-9-16 3
瑞士 1,500 2014-7-21 3
欧洲央行(ECB) 3,500 2013-10-9 3
印度尼西亚* 1,000 2013-10-1 3
冰岛* 35 2013-9-30 3
阿尔巴尼亚 20 2013-9-12 3
匈牙利 100 2013-9-9 3
英国 2,000 2013-6-22 3
巴西 1,900 2013-3-26 3
新加坡* 3,000 2013-3-7 3
乌克兰 150 2012-6-26 3
澳大利亚 2,000 2012-3-22 3
蒙古国 100 2012-3-20 3
土耳其 100 2012-2-21 3
马来西亚* 1,800 2012-2-8 3
阿联酋 350 2012-1-17 3
巴基斯坦 100 2011-12-23 3
泰国 700 2011-12-22 3
香港* 4,000 2011-11-22 3
韩国* 3,600 2011-10-26 3
哈萨克斯坦 70 2011-6-13 3
乌兹别克斯坦 7 2011-4-19 3
新西兰 250 2011-4-18 3
阿根廷 700 2009-4-2 3
印尼 1,000 2009-3-23 3
白俄罗斯 200 2009-3-11 3
注：*为续签互换协议。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)
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