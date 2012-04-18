中国已成为全球货币增量主要来源--渣打

今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观
路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
路透香港4月18日电---渣打银行最新发布的报告称,全球流动性的主要提供者已变身为中国央行,并非是大家印象中的美联储或者欧洲央行.而周小川不仅是中国央行的行长,还是全球的央行行长.
报告分析相关数据显示,截止2月底,中国广义货币供应量(M2)的存量高达13.8万亿美元,乃全球最高.而在2011年,全球新增的M2中,仅中国就占了52%.
"尽管各国对货币的定义略有不同,但差别也不是太大.而我们的的研究,主要是对目前全球流动性的状况做了定性的总结."该行中国区宏观经济分析师李炜称.
报告称,从2002-2011年间,中国央行的资产负债表扩张了八倍,主要原因是为了稳定人民币汇率,央行不得不大量发行货币以对冲流入的美元.
报告并预计,全球的M2将在今年温和增长7.8%,去年为9.5%,2010年则为9.9%.而美国今年的M2增速将下滑至5%.欧洲或维持2.5%.
而货币增长放缓将对全球的资产市场产生影响.借用弗里德曼的一句话来理解,不仅通货膨胀还有资产价格,都是一种货币现象.过多的流动性将削弱美元,但温和的增长,对美元却是一种支撑.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 林高丽
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路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
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香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。