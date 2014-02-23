中国证监会拟提高货币基金风险准备金要求--报道

路透上海2月22日 -以余额宝为代表的互联网货币基金近期资产规模突飞猛进，但在资产配置上过度依赖协议存款，已引起中国监管部门关注。据财新网周六报导，中国证监会将出台一份管理规定，以确保货币基金的风险准备金能够覆盖协议存款的未支付利息。

报导称，在昨日基金业协会召集的一次会议上，证监会有关负责人向该项业务排名靠前的基金公司重点提示了基金资产高度依赖银行协议存款的风险。证监会担心银行协议存款一旦发生兑付问题，将直接传导到货币基金，可能造成重大风险事件。

报导并援引知情人士称，目前证监会正在起草一项新规，拟对货币基金的风险准备金提出更高的要求。这些规定将要求风险准备金与协议存款的未支付利息挂钩，必须能够足够覆盖潜在风险。此前，风险准备金是按照管理费收入的10%计算。

基金业协会数据显示，截止1月底，公募基金公司全部货币基金净值已接近1万亿元人民币，达到基金业总规模的三分之一。这种超常规的发展主要得益于阿里巴巴余额宝、腾讯(0700.HK)微信理财通和汇添富现金宝等产品对互联网渠道的深度挖掘。

不过报导指出，以余额宝为代表的互联网货币基金无一例外地高度依赖银行协议存款，与证券业广泛开展的通道业务一样，交易对手方一旦发生风险，将直接传导到货币基金。目前货币基金的投资标的90%以上是协议存款，后者属于银行表外业务，是同业存款的一种。

以天弘基金管理的闲钱理财产品--余额宝为例，这只4,000亿元规模的货币基金，特别偏好短期协议存款，因为其巨大的规模意味着在债券上做期限错配非常困难。

货币基金之所以偏爱协议存款，还在于一项有利于货基流动性管理的政策安排，即“提前支取不罚息”：货币基金如果从银行提前支取协议存款，将仍然享受约定的利率水平。若银监会从银行业利益角度考虑取消该政策，货币基金的流动性管理将面临巨大考验。

报导并称，目前余额宝一年管理费约13亿元，按照10%结算风险准备金仅为1.3亿元。而其所投资的短期协议存款未支付利息远高于这一水平，业内人士估计可能在20亿元以上。单靠管理费已无法覆盖这个风险敞口，天弘基金可能需要动用公司自有资金。

事实上，余额宝的垫资压力已经十分巨大，业内估计阿里巴巴已为此承担了巨大成本。如果风险准备金的要求提高，则余额宝的投资运营也将承担更大的压力。(完)

(发稿 张喜良; 审校 林高丽)

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