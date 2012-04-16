中国扩大汇率波幅彰显对经济信心 扫清硬着陆疑虑

4月15日在上海拍成的不同面值人民币与背景高楼的合影。 REUTERS/Petar Kujundzic

记者 Nick Edwards; 编译 李爽/戴素萍

路透北京4月15日电---中国周末宣布的汇率机制改革彻底击碎了外界仅存的疑虑,打消了对中国是否已成功摆脱硬着陆风险的担忧.

上周五公布数据显示,中国第一季GDP创三年来最低同比增速,投资者因此质疑,2008-09年全球金融危机以来中国经济最严重的接连减缓趋势是否会持续至第六季.

扩大人民币汇率交易区间是中国传递出的最强烈信号,暗示增长放缓趋势减弱,且潜在风险可控.很少有改革会像调整汇率政策这样充满着风险,因为对汇率政策的信心直接与经济稳定性相关.

"对所有认为中国经济将硬着陆的人来说,这种可能性已经结束.这次举动说明中国对於当前的经济走势和方向感到满意,"纽约MES Advisers总裁兼中国货币机构长期投资顾问Paul Markowski对路透表示.

中国经济成长数据低於预期,加上欧元区危机蔓延忧虑重燃,令全球资本市场周五风声鹤唳,因此全球投资者当然需要一些安抚,缓解其对全球经济体质的忧虑.

周六中国宣布将人民币兑美元日内波幅限制倍增至1%,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.这是人民币朝向全球性货币迈进的里程碑,此举的时间点、政治和外交意义都备受关注.

但从经济角度而言,此举关系最大的是直接依赖对外贸易的中国制造业大量就业岗位,据分析师估计,这类就业岗位约有2亿个.四周前的路透调查已经预估人民币波幅年内将倍增至1%.

**信心充足**

改革表明北京当局对人民币汇价感到放心,且认为出口业者有充分能力可以应对政府放松控制.2008年金融危机加深时,由於国际贸易急冻,中国紧控人民币以保护其经济.

这暗示中国很有信心地认为,第一季GDP数据中,一些3月指标反弹--像是钢铁生产、汽车产量、机械和水泥生产及家电销售回升--是暗示经济活动基底稳固.

3月新增贷款也大幅反弹至1.01兆(万亿)元人民币,较分析师预估值高出25%.这暗示自秋季以来的货币宽松--估计创造了8,000亿元的新信贷--正在发挥效用.

但请记住上次经济成长这麽低是在2009年第二季,当时北京当局忙着推出4兆元人民币(6,350亿美元)的刺激举措来支撑经济,并鼓励地方当局大举举债.

但那次换来了惨痛的教训,不但迫使政府紧缩货币政策两年,以对抗那次刺激举措带来的通胀效应,并留下10.7兆人民币的地方政府债务有待清理.

这次北京当局改采一条不同路线来稳定经济.

"这一切都是在为中国经济以及更有需要的领域创造宏观弹性,到2020年时中国经济成长水准可能减弱到向5%靠拢,"Markowski表示.

**若不改革将无法持续**

分析师认为,中国牢牢控制出口及以投资来驱动成长的模式,是无法持续下去的.这种模式己为中国经济带来30年的两位数扩张,让六亿人脱离贫困,并使中国成为全球单一最大经济成长来源,以及全球第一大出口国.

中国政府也有相同想法,政府担心贫富差距扩大、资产泡沫膨胀,以及海外对中国商品的需求变得更加难以依赖等等,这些因素将破坏社会的安定.

国际货币基金组织(IMF)赞许中国周六的汇改,称此举突显其恢复经济平衡的承诺,朝着促进内需和给予市场力量更多空间的方向发展.

上个月,中国总理温家宝不惜要以自己的历史评价,推动中国经济结构性改革工作,国务院副总理李克强上月在参加一次论坛时也表示,改革不能推迟.

中国正在积极采取放慢经济成长的策略,以实现这些改革目标,官方经济成长目标降至八年低点,以在不造成通胀激增的情况下,为结构性政策调整提供空间,尤其是官方控制的定价.

经济稳定是计划中最为重要的部分.

"这次动作或许特别有助於消除中国能否软着陆的怀疑,使全球投资者更了解中国的改革路线图,"北京领先国际金融资讯公司首席分析师董先安表示.

中国经济基本面已发生转变,尤其是过去10年积累了3.3万亿(兆)美元的巨额外汇资本,成为全球外汇储备最多的国家.

2011年,中国经常帐盈余与GDP之比从2007年的约10%降至2.7%,而且随着其两大贸易夥伴欧美分别挣扎于衰退风险和疲弱增长困境,这一比例可能仍将受抑.

据彼得森国际经济研究所认可的一个模型,一个国家的经常帐盈余与GDP之比在2.5-4%,是汇率达到合理或均衡水准的指标.中国高层官员最近经常采用这一标准.

这只会让外界更加认为,中国很满意自己安排好了各项政策,确保即便2012年经济成长创10年来最慢,但已经为未来10年更优质的经济成长铺平轨道.

这也暗示,中国有信心,随着硬着陆风险消退,逐步扩大人民币汇率灵活性,短期内也不会让经济活动脱轨.

"只要当前的温和放松持续实施--预算赤字以将近GDP的1%幅度增加,银行新增贷款增长至少8万亿--我们认为第二季经济成长将反弹,2012年全年经济成长平均将达8.5%,"瑞银分析师在写给客户的一份报告中指出.