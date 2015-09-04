调查：中国形势为新兴市场货币的最大风险 雷亚尔最易再遭卖压

2015年8月12日在北京拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

* 中国是新兴市场货币走势的最大风险所在，其次为美联储政策

* 巴西雷亚尔、南非兰特料小幅升值

* 雷亚尔和土耳其里拉最可能再遭卖压

路透巴西利亚/班加罗尔9月3日 - 路透调查显示，中国为经济放缓所困，将是未来几个月汇市关注的主题材之一，即便新兴市场货币经几个月的持续重挫，已被认为有些便宜。

尽管美国利率动向的臆测也将重压市场，但中国让人民币进一步贬值的可能性，对金融市场的影响或更大些。美国联邦储备理事会(美联储/FED)还有几天就要开会，一些分析师预期美联储是次会议可能升息。

分析师将中国股市动荡疑虑近几周引发新兴货币汇率大幅跌势纳入考量后，对巴西雷亚尔BRL=、南非兰特ZAR=和土耳其里拉TRY=等主要新兴市场货币的预测，大抵和8月调查差不多或是稍稍下修。

“中国经济严重减速可能成为利好避险资产的关键因素，从而降低了对新兴市场货币的需求。”Gabriela Siller率领的Banco Base分析师在调查中称。

雷亚尔兑美元周四交投于3.80的13年低位，据路透调查预估，雷亚尔12个月后距该水准亦不远，约3.70。兰特兑美元也料小幅走高至13.26。兰特上周跌至纪录低点。

但围绕中国经济放缓的不确定性，给这些预估蒙上阴影。

如果中国当局放手让人民币进一步贬值，一如媒体上周报导所暗示，由当前的6.35贬至1美元兑7元人民币，甚至8元人民币，分析师想知道会出现什么后果。

“这将代表贬值20%回到2006年的水平。”美银美林跨资产策略师David Hauner提到，“可能给大宗商品并通过银行渠道带来深切影响”。

的确，在路透调查的50名分析师心目中，新兴货币未来面临的最大风险就是中国经济放缓。

其次则是美国升息。而少数分析师则担心“羊群效应交易”的影响--大批投资人追随少数人的交易，且有时并没有明显理由的行为。

根据路透调查，分析师认为最容易再度遭遇卖压的新兴货币是巴西雷亚尔，其次是土耳其里拉。

巴西面临的困难扶摇直上，演变为全面的经济和政治危机，路透调查中最悲观的分析师预测，雷亚尔/美元一年后或跌至4.25的纪录低位。

而调查中部份分析师认为，雷亚尔/美元的合理价格为3.45。(完)

(编译 张若琪 审校 张荻)

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