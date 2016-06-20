人民币升逾百点创近两周高位 英退欧公投前料维持区间波动

路透上海6月20日 - 中国人民币兑美元即期周一随中间价收涨逾百点，创近两周高点。交易员称，英国脱欧概率下降，市场情绪略好转，非美货币明显反弹推低美元指数，人民币中间价跟随上涨；但客盘购汇需求仍旺，大行亦适时提供美元流动性。在英国脱欧公投前，人民币料维持区间波动。

他们并指出，近期外围市场动荡，但中间价的机制很好地过滤了噪音，有效降低了市场波动。另外境内美元/人民币掉期市场趋于稳定，上周明显波动状况料难重现。

“现在是风险事件前沿，这周马上要公投了，当然英国脱欧与否对市场怎么影响，现在蛮难预测的；对人民币来说，日内还是跟着美元波动，客盘购汇不少的。”一外资行交易员称。

交易员指出，在英脱欧公投前，人民币汇市的情绪还是相对平静，今天的有效价格波动区间仅几十个点，毕竟这一事件对人民币汇率的影响是间接的，预计影响力度料不会太大。

不过亦有交易员指出，英国退欧公投的风险还是比较大，此前的购汇盘也有不少选择提前平仓，以减轻风险暴露。

而对于刚出炉的5月中国结售汇数据，交易员指出，这一数据符合预期，显示资本外流状况改善，人民币贬值压力下降，且6月可能延续这一趋势。

中国国家外汇管理局周一公布，5月银行结售汇逆差125亿美元，较上月的237亿美元下降近五成。1-5月银行累计结售汇逆差1,610亿美元，1-5月境内银行累计涉外收付款逆差1,448亿美元。

国家外汇管理局对此称，5月外汇供求状况进一步趋向平衡，银行结售汇逆差继续收窄，中国跨境资金流动在中长期保持基本稳定的格局有着坚实的基础。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周一CFETS人民币汇率指数较上日续跌0.29%至95.54，再创记录新低。SDR篮子指数微跌至95.23；BIS篮子指数微跌至96.75，这也是该指数首次跌破97关口。

中国官方媒体--金融时报周一发表文章称，要正确看待人民币汇率波动，要全面评估汇率市场化改革与资本项目可兑换，开放资本账户、加大汇率双向浮动弹性对国内金融体系提出了更高的要求，因此有望成为一系列金融改革的催化剂。

全球汇市方面，英镑周一走强，因公投民调结果转向有利留欧阵营，这支持了市场风险意愿，并打压避险货币日圆。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5792 6.591 0.18%

中间价 6.5708 6.5795 0.13%

成交额 207.44亿美元 216.07亿美元

日内波动幅度(pips) 53 日低6.5827 日高6.5774

今年以来升贬幅度 -1.30%

2005年汇改以来升贬幅度 25.80%

一年期美元/人民币掉期 850

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5888 6.5971

一年期NDF 6.74 6.753

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率CNYFIX16=CFXS为6.5813；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）