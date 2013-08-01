调查：金融机构固定收益部门预期中国货币政策持稳

5月7日在北京拍到的人民币图片。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 钟华

路透北京8月1日 - 2013年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。而中国经济增速放缓和央行重启逆回购操作暗含的政策取向有利于未来债市，但仍需流动性实质性缓和与政策预期明朗，尤其是央行操作给予指引。

九成半受访金融机构固定收益部门认为，中国央行8月将维持3%的一年期存款基准利率不变，这与上月展望时略有降低，但仍处于绝对高位。

同时，近九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率在8月还将会续稳于20%，亦较上期展望时略降。

中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。

本周二，中国央行公开市场时隔近半年后重启逆回购操作来进行流动性调节，令投资者信心提振，但其较高的中标利率限制了整体债市收益率大幅下降的空间。

调查并显示，8月末10年期国债收益率估值料为3.71%，较7月末降低1个基点(bp)。

2013年第八期展望调查共有44家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等18家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等10家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构6家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(审校 张喜良)

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