中国部分指标波动不改发展大势 将坚持稳健货币政策--人行官员

路透北京9月29日 - 中国央行调查统计司司长盛松成表示，中国近期部分经济指标短暂回调不会改变经济发展的大势，经济金融变量仍处在合理区间，今后将坚持稳健的货币政策，并加强定向调控和结构性调控。

他撰文称，目前中国经济金融运行总体平稳，部分指标出现短暂回调，是多种因素共同作用的结果，也是中国经济进入新常态的正常体现。中国当前经济增长、就业、物价形势总体稳定，结构调整取得新的进展，经济主体对未来的预期向好，经济发展潜力仍然较大。

对于货币政策的基调，他强调，要保持政策稳定性和连续性，并适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性；同时，在区间调控基础上加强定向调控和结构性调控，加大对农业、小微企业、新兴产业、高技术产业的资金支持力度，改善融资结构和信贷结构。

中国8月工业、投资、货币供应等部分经济金融指标出现回落。当月规模以上工业增加值同比增长6.9%，比上月低2.1个百分点；固定资产投资（不含农户）同比增长13.8%，比上月低1.9个百分点；广义货币M2同比增长12.8%，比上月末低0.7个百分点。

盛松成指出，中国经济仍然保持较快增长，上半年中国经济增长7.4%，增速比2013年世界平均水平高4.2个百分点；就业形势稳定，前八个月，31个大中城市调查失业率保持在5%左右，城镇新增就业人口比去年同期增加10多万人，接近全年就业目标；此外，物价水平基本延续今年来的平稳态势。

对于短期经济波动，他解释称，在中国经济处于三期叠加期间，面临有效需求不足、投资效率下降、产能过剩、地方政府债务和私人部门杠杆率过高等种种困难，经济增速出现下滑在所难免，潜在经济增速将下行至7%左右。

此外，经济指标波动还受到外需增长放缓，国内企业库存增长较快，以及气温和基数效应等多种因素共同作用。

在信贷指标方面，盛松成指出，虽然数据有所回落，但仍处于合理水平。8月M2增速高于当月CPI(居民消费价格指数)和GDP(国内生产总值)之和约3.4个百分点，与宏观经济指标基本相适应。

他并认为，中国经济中长期发展潜力较大。一是城镇化仍有较大发展空间，而城镇化进程可以有效缓解15-59岁劳动年龄人口总量下降对经济的冲击，延长人口红利；二是服务业发展前景广阔，对经济增长和就业有明显的促进作用。

三是国内区域差异较大，成为持续增长的潜力之一，落后地区相对发达地区具有产业升级和技术创新的后发优势，在追赶发达地区的过程中释放出巨大的经济活力。

“中国各项结构改革有序推进，制度红利逐渐释放，...目前改革效应开始显现，未来潜力还将进一步释放。”他说。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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