分析：公开市场延续量稳价平操作 中国货币政策偏宽松基调难改

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
作者 康熙泽
路透北京10月9日 - 四季度伊始，中国央行公开市场延续量价稳定的正回购操作，不过受到期资金量攀升扰动，本周转向净投放260亿元人民币。业内人士认为，近期稳增长力道再加码，但实效有待检验，加之市场预期美联储升息时机或推后，短期中国货币政策偏宽松基调仍将不改。
他们并表示，近期正回购操作对资金面的影响一般，对流动性总量亦仅是微调节效果，滚动进行更多是通过价格对货币市场等提供一定指引。
“上周净回笼50亿元，这周净投放一点，但这些量与9月中旬传言的SLF(常备借贷便利)规模相比都很小，对流动性影响有限，所以机构现在对正回购操作更多是关注利率的变化。”兴业银行资金营运中心策略分析师郭草敏称。
中国总理李克强周三部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”。
广发银行高级交易员颜岩提到，当前正回购规模对调节流动性量的作用趋弱，连续性的操作更重要是通过中标利率对货币市场提供一定引导。
公告显示，央行周四进行了200亿元正回购操作，期限仍为14天，中标利率持平于3.50%。本周公开市场有460亿元到期资金投放，全部为正回购。据此计算，本周净投放260亿元。
中国央行上周二亦进行了200亿元14天期正回购操作，利率稳定，当周公开市场以小幅净回笼50亿元为三季度收官。因国庆假期，银行间债市于10月1日-7日休市。
中国银行间资金市场周四主要回购利率持稳。自上日午后开始，受假期调休，以及可转债将发行等影响，券商等机构资金需求有所增加；不过整体来看，供给仍很充分，短期稳定预期未改。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/byf23w
**偏宽松政策仍会延续**
在稳楼市就是稳经济的大背景下，中国监管层于国庆长假前夕抛出放宽楼市信贷政策。不过受访者认为，其对经济扶助实际效果有待观察，短期内货币政策有空间、有条件保持当前偏宽松基调。
中国央行和银监会上周二（9月30日）宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。
申银万国证券债券研究团队认为，即使未来地产销售反弹10%，地产投资增速也仅能提高0.8%，对经济整体的拉动更是微乎其微，不足以对冲投资制造业下行的风险。
“因此，房贷松绑对销售的影响不宜低估，对经济的影响不宜高估，...随着市场对房地产销售改善的预期逐渐反应之后，经济整体的下行和政策的持续放松将继续推动债券收益率的下行。”该机构称。
浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳则指出，美联储最新货币政策会议记录令市场将美国升息时机预期推后，所以从海外环境来看，对中国维持宽松的货币政策基调没有太多制约。
美联储9月中会议记录显示，联储内部有关是否调整利率指引的意见分歧加大，一些与会人士宁可因为在升息前等待时间过长而犯错，也不愿过早升息。
今年以来，中国央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） 200
逆回购 （周二） --
（周四） --
央票到期 --
正回购到期 460
逆回购到期 --
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净投放 260 (完)
(审校 张喜良)
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