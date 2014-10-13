周小川：将保持审慎的货币政策立场 流动性维持在合理水平

路透上海10月13日 - 中国证券报周一报导，中国人民银行行长周小川近日表示，在货币政策方面，中国将继续以审慎的政策立场，开展信贷和宏观审慎政策，来确保资金、信贷和社会融资的合理增长，同时将流动性维持在合理水平。

他在华盛顿举行的国际货币和金融委员会(IMF)会议上还表示，中国政府将继续保持宏观经济政策的一致性和稳定性，努力将增长保持在合理的区间，促进就业，引导通胀预期，通胀将继续保持温和。

他指出，中国政府将继续向前推进结构调整，利率市场化改革将持续进行，以提高金融资源的效率及改善货币政策框架。人民币汇率改革将进一步改善，资本账户可兑换的步伐将稳步提升。

他说，中国将适时地建立存款保险制度。与此同时，财政系统、国有企业以及金融机构的改革将持续进行，城市化和户口改革将按计划进行。周小川强调，通过平衡改革、结构调整和支持增长稳定性这二者的关系，中国经济将继续为国际货币稳定做出贡献。

尽管近阶段中国经济有减速迹象，但中国央行一直坚持稳健货币政策立场。央行近期在货币政策委员会第三季度例会的声明中称，将继续实施稳健的货币政策，将使用各种货币工具维持充足的流动性，及信贷和社会融资的合理增长，并将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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