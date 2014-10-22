焦点：中国经济放缓引发货币政策热议 央行料不降息以求稳妥

路透北京10月22日 - 参与内部政策讨论的多位政府消息人士表示，尽管中国经济增长放慢至25年来低点，但央行可能坚持不降息的立场，改革方面的政治考量影响到货币政策的实施。

这些消息人士与中央领导层比较接近并供职于高级智库。他们表示，中国央行面临越来越大的降息压力以支撑经济增长，但央行担心这可能会加剧债务和房地产泡沫，并打击中国政府的改革信誉，这些担忧降低了央行迅速行动的可能性。

高层领导人承诺将克服困难推进改革，避免为了推高增长率而出台短期刺激举措。消息人士称，中央担心若采取降息或全面调降银行准备金率这类重大宽松政策，可能被解读成开倒车的信号。

“主要问题在于，一些人已经在降息和强刺激政策之间划了等号，”一位要求不具名的前央行研究人员说。

“把降息这样一项货币政策与政治联系起来，有点搞笑，但这种争论表明政府内部的看法存在分歧，”这位研究人员说，其目前为政府工作。

这种政策基调反映了习近平主席所谈论的“新常态”，即中国经济在高速增长了30年之后，应该习惯以较慢但更可持续的速度增长。

“降息是重大的政策决定，当前亦非常敏感，”国务院发展研究中心一资深经济学家说道。

“这将是最后一着，不会轻易使用，”这位要求匿名的经济学家说道。

**增长放慢**

周二公布的数据显示，中国第三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，创五年半新低。

今年中国的经济增长目标为7.5%，这种情况发展下去可能令中国15年来首次无法实现增长目标，全年经济增长也恐为1990年以来最慢。

中国社科院经济学家尹中立表示，他个人认为有必要降息，不过领导层已暗示并不希望近期就降息。

央行此前采取了一些定向宽松措施，下调了小型银行的准备金要求，并向一些银行注入短期资金，以引导信贷流向薄弱部门，例如小企业。

路透上周五援引四位业内消息人士称，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过SLF获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，共计金额约2,000亿元左右，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市场波动。

“央行的能力可能已经用尽，但创新了很多短期流动性工具，”中国国际经济交流中心的资深分析师王军(Wang Jun)称。

**刺激与改革**

央行是否应该降息的问题，在政府经济学家和媒体中引发了激烈的争论。

新华社上月发表评论文章称，期待降息表明不相信改革。人民日报则反驳称，不能把降息与改革对立起来。

一位与领导层有联系并要求匿名的消息人士告诉路透，今年稍早央行与国家发改委争论了几个月，辩论政府是否应该放松货币政策并采取刺激举措提振经济。

第一季经济放缓，政府在之后的三个月里出台了一系列促增长措施。但该消息人士表示，习近平主席7月表态支持以改革推动增长，为这场争论画上了句号。

“7月出现重大变化，习近平谈到了‘新常态’。政府决定放弃刺激，把改革作为重点，”此消息人士称。

中国高层领导人近月齐聚北戴河，据政策方面的内部人士透露，领导人一致认为年底前经济工作的重点将是推进改革，优先于出台刺激增长措施，并接受了经济增幅可能低于7.5%目标的看法。

该消息人士还指出，因此央行未来几个月可能将坚持定向宽松政策。今年不太可能降息，不过调降存款准备金率的可能性依然存在，尤其是如果资本外流情况加重的话。

一些人士预计，财政政策可能将在支持经济成长方面发挥更大作用，以帮助缓解央行的压力。国务院总理李克强已经公布一系列计划，增加在水利和环保等方面的支出。

光大证券首席宏观分析师徐高认为，当局不愿降息，更希望借助一些润物无声的办法。

中国经济趋势图表： link.reuters.com/fut96s

中国与全球国内生产总值(GDP)对比图表： link.reuters.com/byj69t

发达与新兴经济体增长对比图表： link.reuters.com/cus85v

(完)

(编译 郑茵/孙茉莉/王丽鑫/许娜；审校 张涛/张荻)

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