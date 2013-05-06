中国放松货币政策的压力加大 或以微调为主--中金

路透北京5月6日 - 中国大型投资银行--中金公司最新发布的报告称，经济增长的下行风险，以及债券市场监管风暴对地方融资平台的扩张限制，加大了货币政策朝着放松方向微调的压力，但是短期内货币政策明显放松的可能性小。

报告表示，货币政策仍然受到房地产泡沫的制约。目前房地产的投资性需求还较大，降低基准利率无疑将刺激房价进一步上升的预期。

周日午后，市场盛传中国央行可能于当日宣布上调存款准备金率并下调基准利率。并有分析指出，此举是为应对中央政治局此前提出的“稳住宏观、放活微观”的精神。

“我们的判断是，除非有进一步的结构性调控政策来抑制房地产泡沫的扩张，货币政策难以大幅放松。”报告称。

中国央行官员周一对路透表示，是否调整利率不是单一因素决定的，必须要综合考虑物价、经济活力和流动性三方面的因素；而利率市场化也是降低企业融资成本的一种手段。

报告认为，货币政策的放松仍将主要体现为微调，具体存在两种可能的放松形式。其一是央行在公开市场减少资金回笼，将银行间市场利率维持在较低水平。最近几天已经显示这样的迹象，表现为央行已经连续两周停止了净回笼操作。

其二是增加贷款供应以对冲债券监管风暴对债券融资的影响。由于部分银行理财产品所募集的资金通过券商、专户和信托以委托投资方式投向债市，对债券通道机构的新开账户的限制，可能波及银行理财产品的发行。而随着理财产品资金的回表，银行贷款供给的能力扩大，央行可能适度放松信贷指导来对冲债券融资的下降。

未来的两三个月的宏观数据将影响政策和市场对经济增长疲弱程度的判断。一季度虽然自主增长动能弱，但是GDP(国内生产总值)增速仍然在政府的7.5%的目标之上。二季度GDP同比增速也可能在基数效应的作用下呈现回升。

中央政治局于4月25日召开经济工作会议，指出对目前的形势既要充分肯定取得的成绩，又要清醒看到存在的问题，未雨绸缪，加强研判，宏观政策要稳住，微观政策要放活，社会政策要托底。(完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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