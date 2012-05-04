盖特纳称中国已在汇率方面做出重大及有希望的进展

路透北京5月4日电---美国财长盖特纳周五表示,中国已经在汇率方面做出重大的且有希望的进展,将推动人民币兑美元和其他主要货币进一步升值.

盖特纳在中美战略和经济对话结束後发表了该声明,对於中国政府在放开该国严格管控的资本账户和金融市场所做的努力,其给予了进一步的鼓励.

盖特纳表示,"中国已经采取行动,向更灵活且由市场发挥更大作用的汇率体系迈进.中国干预汇市的行动在减少.中国也在解除对国际上使用人民币的管控,以及资本流入和流出境的管控."

盖特纳还称,"这些举措十分重要且给人希望,我们相信将会进一步推升人民币兑美元和其他主要货币的汇率."(完)