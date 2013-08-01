人民币高开低收 午盘现明显购汇或因月初银行调整头寸

* 人民币即期高开低走，午盘有明显购汇

* 盘中曾接近一个月来高位

* 月初银行调整头寸或产生部分购汇需求

* 短期内可能继续窄幅振荡盘整

路透北京8月1日 - 人民币兑美元即期周四高开低收，午盘出现明显购汇需求。交易人士猜测，按外管局20号文要求，银行需于每月头10个工作日，按上月存贷比情况来调整综合头寸，部分银行可能因此产生购汇需求，同时带动一些客盘买入美元。

由于各家银行贷存比存在差异，也有银行选择释放综合头寸，这可能使人民币汇率在短期内继续陷于6.13元上下的窄幅波动。由于此前结汇偏强，交易员普遍认为近期出现一波人民币小幅上扬行情的概率正在增强。今日公布的中国7月PMI指数则对汇市影响有限。

上海一外资行交易员认为，20号文的效果是把每个月分成两个交易时段，分界点是月初第十个工作日前后。前面十天银行调整头寸的影响会更加明显，而之后时间则更多取决于客盘供需。

“个人觉得，从6、7月份境内美元存款总量减少来看，其实总体看银行买美元的可能性为大。”他说。

上海一股份制行交易员于早盘时段称，最近市场力量引导人民币的走势基本脱离中间价以及外盘美元的走势，美元卖盘明显增多，可能的原因是月初结汇力量浮现，以及银行在存贷比考核之后，部分大行为降低持有美元的损失加快释出美元的步伐。

对于今日甫公布的中国PMI指数，上海一外资行交易员指出，虽然官方PMI略超预期，但汇丰中国PMI表现不佳，中国经济增长仍有隐忧，但汇市对中国PMI的反应并不明显。

中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。而汇丰中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值仅为47.7，为去年8月以来最低水准。

东京汇市美元兑一篮子主要货币周四在六周低点附近弱势徘徊，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)并未透露是否准备在9月会议缩减刺激措施的新线索。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1305 6.1289 -0.03%

中间价 6.1778 6.1788 0.02%

成交额 133亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 51 6.1257 6.1308

2013年来即期升贬值幅度 1.63%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日

1年期NDF 6.2955/85 6.2930

CNH即期 6.1304/11 6.1309

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/曾祥进)

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