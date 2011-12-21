龙年展望：明年人民币汇率升幅料缩窄且走势多变

2010年11月18日在北京拍到的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 人民币明年升值幅度或缩窄至3%左右

* 市场看贬力量壮大,汇改以来升值走势近尾声

* 中国官方不会轻易做出让人民币贬值的决定

* 央行有望放宽兑美元波动区间限制,推进汇率衍生品

作者 曲伟治

路透上海12月21日电---经过一年半来直捣黄龙的单边升值後,人民币兑美元汇率逐渐呈现接近均衡汇率的特征.近期汇价频触交易区间下限,市场贬值预期渐成气候,预示2012年人民币汇市将呈现鱼龙百变的双向波动,全年升幅可能缩窄至3%左右.

分析师们表示,龙年中国面临经济下行风险而政策动态微调,欧债危机磕磕碰碰则令金融市场多变,诸多内外复杂因素将令人民币双向波动幅度增大.央行或适时扩大汇价波幅限制,并完善衍生品市场以对冲汇率风险.

"预期明年人民币仍有升值空间,可能见到3%左右的涨幅,但很难维持今年这种单边升值的走势."招商银行(600036.SS)(3968.HK)金融市场部高级分析师刘东亮表示."进入双向波动的概率将大幅上升"

他认为,明年时值美国大选,人民币汇率问题很可能成为两党互相攻击的话题之一,考虑到国际政治博弈因素,以及扶持国内市场信心等问题,中国官方不会轻易做出让人民币贬值的决定.

中国央行外汇资产今年10月出现近八年来的首次下滑,由於欧债危机疑虑及全球经济复苏前景黯淡,引发避险情绪上升,商业银行等金融机构在人民币贬值预期下,更愿意持有外汇资产.

大多数分析师认为,人民币贬值预期的存在,企业和个人将更愿意持有强势美元,这对央行的外汇储备流动性,以及吸引外商投资等方面都造成不小的挑战,推测2012年央行并不会让人民币贬值.

摩根大通最新报告甚至预测,尽管面对外需增长乏力,以及欧债危机不利影响,但鉴於中国经济目前显示出很强的抗跌能力,因此预计人民币在中期将继续逐步升值,2012年人民币可能升值4%.

但也有部分国内经济学家出於对明年经济增长放缓的担忧,并不主张人民币再继续升值,增加出口企业额外的压力.

"明年的汇率应该基本稳定在目前水平,或者说至少要等到二季度以後再看看情况."兴业银行(601166.SS)首席经济学家鲁政委表示.

他认为,如果明年中国经济增长乏力,人民币升值无疑将令出口企业雪上加霜,中国可以考虑在特定时期盯住美元的政策,就像2008年美国次贷危机爆发时采取的策略,如果明年情况比预想的更糟,甚至可以允许人民币适当贬值.

**扩大汇率波幅正当时**

按照中国的汇率政策,人民币兑美元每日上下波动区间为中间价的0.5%,但前期汇价频繁跌停,也引出市场的疑问,究竟目前涨跌幅限制是否合适?

市场人士大多认为,频繁触及交易区间下限,虽然仍可交易,但很多交易并非市场认可的合理价位,央行应考虑适时扩大波幅.

"我们想6.38元,或者更低成交,但人民币在6.37附近就跌停了,怎麽办?客户还在要美元,最後只能在跌停板价格交易."上海一银行交易员表示.

国家外汇管理局国际收支司司长管涛认为,交易价触及"跌停",并不等於人民币汇率贬值,有升有贬的双向波动符合人民币汇率形成市场化的改革方向.

"人民币频繁跌停说明现在的交易区间限制太窄了,不利於交易的顺利进行."澳新银行(ANZ.AX)中国经济研究总监刘利刚"现在是央行放松汇率波幅的好时机,可以让人民币汇率更市场化一些"

鲁政委则给出放松波幅限制的具体途径:央行可以考虑连续几天把中间价开的跌停位上,然後让汇价充分反应贬值预期,在这个时候,再宣布扩大汇率波幅,这不仅将真的使汇市开始具备双边波动的环境,而且也推进了市场化汇率.

汇改以来,人民币大部分时间都是单边升值走势,但单月10多天触及跌停板,应是近几年来罕见,给交易带来的不便,让市场冀望央行可以适时扩大人民币波幅,增加汇率的弹性.

**明年可能接近汇改以来均衡价值**

中国自2005年启动汇改,时间以逾六年,人民币累计升值幅度则超过30%,今年升幅接近4%,市场早已"惯看秋月春风"般讨论每年升值幅度是多少,但对於任何一种货币持续升值总是有限度的,究竟人民币的均衡价位在什麽地方?

"人民币经过汇改以来的六年升值进程,很可能会在明年接近其阶段性的均衡价值所在,预计6.10元附近将成为明年的天花板."刘东亮表示.

在上世纪80年代,美国为了改善与日本的巨额贸易逆差,在1985年联合多国签署"广场协议",联合干预外汇市场,推动日圆兑美元快速升值,到1987年底,日圆兑美元的汇率达到120左右,较1985年初升值幅度达到50%,本币大幅升值给日本带来了资产泡沫化,出口竞争力下降和经济增长放缓等一系列问题.

"广场协议,日圆在差不多三年的时间内升值了50%,现在人民币花了六年多时间,也升值30%多了."上海一外汇投资公司的分析师表示."经济对本币升值承受力是有限度的,不可能让人民币一直升值下去."

他认为,从历史看,中国企业目前的生产效率和国际竞争力,与当年日本在国际市场水平难以比肩,中国仍是依靠劳动力成本便宜的低端出口,人民币最终绝不会像日圆那样达到50%左右的升幅.

近期出现罕见汇价脱离中间价指引,频繁触及跌停板,以及贸易顺差收窄,应是人民币汇率走向均衡的迹象,汇改以来启动的升值走势,正逐渐接近尾声.

"人民币最终可能在6.0-6.10元附近达到均衡汇率水平,阶段性升值走势将告一段落,此後将步入双向波动."上述分析师表示.

浏览人民币2005年以来走势与日圆1985年後走势对比,请点选(r.reuters.com/mav65s)

**外汇避险工具需完善**

当人民币逐渐均衡汇率时,双向波动特征或更加明显,汇率风险增大,衍生品市场的风险对冲功能将再度得以重视.

2011年,在继人民币对外汇期权交易推出後,对外汇期权组合业务也登陆国内外汇市场,外汇避险工具更逐渐丰富,2012年衍生品市场将更加完善.

"扩大了波幅,企业的汇率风险就增大了,央行应该在外汇衍生品市场建立合理的风险对冲的工具."西南证券首席经济学家王剑辉表示.

央行上半年推出的人民币对外汇期权交易,面世以来并未得到市场的重用,成交冷清,尽管後来,又推出了期权组合业务,但企业参与度不高,一样也没有成为重要的避险工具,目前远期交易仍是企业外汇避险的"主流"手段.

刘利刚也指出,尽管中国央行推出了外汇期权等风险对冲工具,但企业的参与度并不高,央行明年应继续完善衍生品市场,比如考虑将准入条件的放宽,便利交易手续,以及推出新的风险对冲工具等措施,给予企业更多的避险手段.(完)

--审校 黄凯

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