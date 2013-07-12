人民币跟随中间价收低 区间震荡缺乏突破动力

* 人民币即期跟随中间价收低

* 油盘、H股分红等购汇因素压低人民币价格

* 市场仍缺乏突破区间的动力

* 人民币全周微贬0.08%

路透北京7月12日 - 人民币兑美元即期周五跟随中间价微幅收低。随着中美战略与经济对话的闭幕，人民币中间价结束连续三日上扬姿态而出现小幅回落。不过整体市场仍在区间震荡格局中，尚未出现突破的动力。

交易员反映，短期震荡格局仍在延续。油盘等购汇因素压低了人民币价格，同时近日也出现来自H股上市公司分红的购汇买盘，这有可能还会维持一段时间。市场仍未有明确的方向指引，短期震荡概率仍较高，难以有效突破6.12-6.14元的价格区间。

“方向不明朗，市场观望的情绪比较浓，...今天市场有几次推动，但(美元)涨了一些后，流动性就不好了，就下来了。”上海一银行交易员称。

上海一股份行交易员称，本周的后几天购汇开始偏多，中资行的美元买盘较多；但中间价仍是区间走势，这样的盘整姿态已经接近两个月，暂时还看不出具体的方向指引。

不过据他判断，目前购汇的水平尚难以引发人民币趋势逆转向贬值的方向，未来人民币升值可能性更大。

“尽管进出口数据表现不好，但最近美指有两轮大幅上扬，如果监管层想要顺势调整是非常容易的，但它没有这么做，可见监管层的意图是至少不希望贬值。...中间价还是决定方向的根本。”该交易员预计，短期即期价格可能还会处于窄幅的双向波动中，等候更为明确的方向指引。

东京汇市美元周五扳回部分失地，投资者做好准备迎接下周中国经济成长数据；该数据可能带来负面冲击。而美元仍远低于市场重新评估美国货币政策前景之前的高位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以

及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1375 6.1352 -0.04%

中间价 6.1631 6.1599 -0.05%

成交额 140亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.43% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 55 6.1368 6.1423

2013年来即期升贬值幅度 1.51%

1年期美元/人民币掉期升水 1,205

离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日

1年期NDF 6.2860/90 6.2780

CNH即期 6.1398/27 6.1331

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。