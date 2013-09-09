东南亚金融动荡为人民币国际化提供前所未有的机遇--农行

路透北京9月9日 - 中国农业银行(601288.SS)最新发布的报告认为，东南亚的金融动荡为中国进一步加强与东南亚国家的合作，推动人民币国际化步伐，提供了前所未有的历史机遇。

报告称，中国可以扩大与东南亚国家货币互换的范围，吸引更多的东南亚国家在国际贸易结算中使用人民币，进而增加人民币在东南亚国家投资和外汇储备中的比重，以人民币区域化助推人民币国际化。

在美国量化宽松政策退出预期的影响下，新兴市场近期出现资金外逃现象，东南亚国家所受冲击尤为严重。印尼、泰国、菲律宾等国股市下跌、国债收益率上升、汇率贬值。

“东南亚汇率贬值，有助于中国增加从东南亚国家的进口，也提高了中国企业对东南亚的投资能力。中国可以借此加深与东南亚国家合作与互信，创造更好的国际环境。”报告称。

报告认为，相比其他新兴市场国家，中国拥有3.5万亿美元的官方外汇储备，资本账户尚未完全开放，人民币仍然实行“有管理的”浮动汇率制度，因此中国政策当局拥有更多的政策空间来应对外汇市场波动。

此外，东南亚等新兴市场的金融动荡可能导致投资者降低对新兴市场的风险偏好，从而将资金从新兴市场撤出。但对中国负面冲击不会很大：一方面，国外投资者持有的中国国内股票（A股）总值有限；另一方面，中国仍实行资本项目管制，资本难以快进快出。

中国央行行长周小川日前表示，为应对发达国家退出量化宽松政策可能带来的冲击，要保证微观经济的活力和弹性，保持政策调整的灵活性。(完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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