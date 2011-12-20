人民币兑美元收低 大行继续抛美元

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
* 人民币兑美元宽幅震荡後收低
* 大型商业银行美元抛盘偏多
* 近期汇价或将趋於平稳
路透上海12月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周二收低.贬值预期仍在小范围存在,但在央行维稳意图下,大型商业银行继续注入美元流动性,对人民币盘中走势形成一定支撑,多空胶着让人民币宽幅震荡.
交易员并表示,最近人民币已经没有触及跌停板,央行的维稳意图正逐渐淡化贬值预期,预计人民币将逐渐步入盘整态势.
"(汇价)波动很大,人民币跌到6.35元附近的时候,大行有美元大单卖盘,又给拉上来了."北京一银行交易员称."可能央行也不想让人民币形成严重的贬值预期."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3472 6.3350 6.3546 6.3351 6.3303 6.3378
上述交易员认为,前期人民币频繁触及跌停板,央行也没有顺应市场调低中间价,再联系近期大型商业银行向市场注入美元流动性的行为,各种迹象显示央行并不想让人民币形成严重的贬值预期,预计近期人民币将呈现盘整的走势.
以下为北京时间16:49,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3900/50 6.4170
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3530/20 6.3620
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水220点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3692元.
东京汇市欧元周二在亚洲市场缓慢接近上周所及的11个月低点,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉打压了进一步积极购债以帮助控制欧洲债券收益率(殖利率)的希望.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/边竞; 审校 乔艳红
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