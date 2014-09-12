二季度人民币汇率双向波动 国际使用水平再创新高--中国银行

2013年2月6日在台湾拍到的人民币现钞。 REUTERS/Stringer

路透北京9月12日 - 中国银行(601988.SS)(3988.HK)最新发布的二季度末离岸人民币指数（ORI）显示，即使当期人民币汇率出现双向波动，人民币在国际金融市场中的使用水平仍然创出历史新高。

其数据显示，二季度末中国银行ORI指数为1.13%，较上季度上升0.06个百分点，创下人民币在国际金融市场使用水平的新记录。

“人民币在离岸金融市场的使用水平与主要国际货币的绝对差距仍然较大，但相对差距继续缩小。”中行新闻稿称。

中行称，二季度末美元、欧元、英镑、日圆的离岸市场指数分别为48.05%、26.27%、6.25%、6.15%，较去年末分别变化-0.12、1.47、0.34和0.25个百分点，离岸人民币指数则同期上升0.22个百分点。

运用方面，人民币在离岸市场的存款、债券、外汇交易等方面的运用不断扩大；香港仍是最大的离岸人民币中心，但新加坡、韩国人民币业务呈现良好发展势头。

欧洲地区离岸人民币市场地位亦进一步提升，英国、法国、德国、卢森堡等国家人民币业务继续保持健康发展，与中国内地之间的人民币收付金额快速增长。

中行新闻稿并称，二季度全球外汇交易量较上季度明显下降，人民币外汇交易量占全球外汇交易量的比重继续提升，二季度约为3.67%。

今年3月11日，中国银行向全球首发“离岸人民币指数”。这是中国银行继去年推出“跨境人民币指数”（CRI）之后，向市场推出的又一个综合反映人民币国际化水平的指数。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)

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