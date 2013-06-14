人民币小幅收涨 结汇回归但市场短期维持震荡

* 人民币中间价连三日创新高，逼近6.16

* 中间价与即期价差进一步缩窄

* 购汇不多，结汇重新占据市场主力

(新增收盘价和交易员评论)

路透北京6月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收涨，人民币中间价延续近日碎步创新高走势，逼近6.16关口。结汇力量回归并重新占据市场主力。市场波幅较大，交投活络。

交易员认为，即期汇价现在维持震荡，虽然结汇力量回归重新占据市场主力地位，但是受经济面疲软及监管效应影响，短期内人民币升值空间料有限，但始于今年4月的人民币这一轮升值是否结束还尚待观察。

上海一股份行交易员称，收盘价若破了6.14以后，差不多可以判断人民币这一波升势的结束,现在市场是维持震荡格局。

另一上海外资行交易员认为，近期人民币即期走势不强并不代表人民币这一轮升值的结束，特别是考虑到中间价还在屡创新高。

他并说，相对近期其它亚洲货币普遍的跌势看，人民币即期价其实走得并不是特别弱、跌幅还不算大；他并称，外盘对境内人民币价格的牵引力量很大，昨天到了6.1450左右，今天稍微上来一点。

上海一国有大行交易员称：“隔夜美元略微跌一点，央行中间价今天的开法对市场心理影响较小；早盘市场比较平静。和昨天一样，今天也是午盘出现一波明显结汇，结汇重新占据市场主导。今天掉期也回落一些，昨天是因资金紧张市场有点过度反应。”

他解释称午盘涌现的美元卖盘应该是企业结汇。现在企业财会人员，对市场汇率波动的判断会看得会更短，在财务风险管理上做的更精准，个别机构的特别大的Flow就会影响市场价格。

华南一股份行交易员则认为，相对端午假期前的大量的购汇规模，最近这两天的购汇规模相对有所减少，衬托出结汇力量的增大。

东京汇市，美元周五在亚洲交易时段维持守势，此前美元指数跌至四个月新低，因为全球股市反弹令投资者青睐欧元与商品货币。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1308 6.1344 0.06%

中间价 6.1607 6.1612 0.01%

成交额 160亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.50% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 81 6.1300 6.1381

2013年来即期升贬值幅度 1.62%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:55

1年期NDF 6.2680/10 6.2760

CNH即期 6.1315/45 6.1378

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李航; 审校 黄凯/屈桂娟)

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