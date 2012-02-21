中国已签署双边本币互换协议一览表

路透上海2月21日电---中国央行周二表示,与土耳其中央银行签署了双边本币互换协议.互换规模为100亿元人民币/30亿土耳其里拉,有效期三年,经双方同意可以展期. 包括土耳其在内,自2008年末以来至今,中国已与16个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程. 签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利於双边贸易的发展. 以下为上述协议的具体内容: 夥伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年) 土耳其 100 2012/2/21 3 马来西亚 1,800 2012/2/8 3 阿联酋 350 2012/1/17 3 巴基斯坦 100 2011/12/23 3 泰国 700 2011/12/22 3 香港 4,000 2011/11/22 3 韩国 3,600 2011/10/26 3 哈萨克斯坦 70 2011/6/13 3 蒙古国 50 2011/5/6 3 乌兹别克斯坦 7 2011/4/19 3 新西兰 250 2011/4/18 3 新加坡 1,500 2010/7/23 3 冰岛 35 2010/6/9 3 阿根廷 700 2009/4/2 3 印尼 1,000 2009/3/23 3 白俄罗斯 200 2009/3/11 3 -------------------------------------------------------- 合计 14,462 (完) --整理 李宏薇; 审校 张喜良 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。