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中国财经 | 2012年 2月 22日 星期三 07:10 BJT

中国已签署双边本币互换协议一览表

路透上海2月21日电---中国央行周二表示,与土耳其中央银行签署了双边本币互换协议.互换规模为100亿元人民币/30亿土耳其里拉,有效期三年,经双方同意可以展期. 
 包括土耳其在内,自2008年末以来至今,中国已与16个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程. 
 签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利於双边贸易的发展. 
 以下为上述协议的具体内容: 
 夥伴国/地区        规模(亿元人民币)   签署日期    有效期(年) 
 土耳其                100            2012/2/21        3 
 马来西亚            1,800            2012/2/8         3     
 阿联酋                350            2012/1/17        3  
 巴基斯坦              100            2011/12/23       3 
 泰国                  700            2011/12/22       3    
 香港                4,000            2011/11/22       3   
 韩国                3,600            2011/10/26       3 
 哈萨克斯坦             70            2011/6/13        3 
 蒙古国                 50            2011/5/6         3 
 乌兹别克斯坦            7            2011/4/19        3 
 新西兰                250            2011/4/18        3         
 新加坡              1,500            2010/7/23        3     
 冰岛                   35            2010/6/9         3     
 阿根廷                700            2009/4/2         3     
 印尼                1,000            2009/3/23        3     
 白俄罗斯              200            2009/3/11        3     
 --------------------------------------------------------    
 合计               14,462  (完) 
  
 --整理 李宏薇; 审校 张喜良 

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