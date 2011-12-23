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中国财经 | 2011年 12月 23日 星期五 11:18 BJT

中国已签署的双边本币互换协议一览表

路透12月23日电---中国人民银行周四晚间称,经国务院批准,与泰国银行周四在曼谷签署了中泰双边本币互换协议,互换规模为700亿元人民币/3,200亿泰铢,有效期三年,经双方同意可以展期. 

 稍早,中国已分别与韩国和香港续签了货币互换协议,规模均较前一期倍增. 

 自2008年末以来,中国已与13个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程. 

 签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在两边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利於双边贸易的发展. 

 以下为上述十三项协议的具体内容: 

 夥伴国/地区        规模(亿元人民币)   签署日期    有效期(年) 
 泰国                  700            22/12/2011       3    
 香港                4,000            22/11/2011       3   
 韩国                3,600            26/10/2011       3 
 哈萨克斯坦             70            13/06/2011       3 
 蒙古国                 50            06/05/2011       3 
 乌兹别克斯坦            7            19/04/2011       3 
 新西兰                250            18/04/2011       3         
 新加坡              1,500            23/07/2010       3     
 冰岛                   35            09/06/2010       3     
 阿根廷                700            02/04/2009       3     
 印尼                1,000            23/03/2009       3     
 白俄罗斯              200            11/03/2009       3     
 马来西亚              800            08/02/2009       3       
 --------------------------------------------------------    
 合计               12,912  
 
 注:中国与香港於2009年1月20日首度签署货币互换协议,当时规模为2,000元人民币.与韩国在2008年12月12日首度签署货币互换协议,规模为1,800元. (完) 
  
 --整理 宿泱韫; 审校 黄凯 

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