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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 11:31 BJT

《焦点》中国黄金和珠宝出口额激增，暗示热钱流入可能抬头

截至9月底，香港的人民币合格境外机构投资者(RQFII)配额已经用完，可能促使部分投资者转向非法渠道。这也突显出投资者对人民币资产的旺盛需求。

9月份中国A股上涨5.75%。

“沪港通”未能在10月如期推出，现在可能要延后数月时间。该计划可以使全球投资者首次通过香港交易A股。

“根据港交所10月17日的声明，沪港通计划未获得批准，未来数月虚开发票现象可能会降温，中国政府也可能打击这种行为，”苏格兰皇家银行驻新加坡的交易策略师Gao Qi在上周的研究报告中写道。

如果沪港通开通的预期确是导致资金流入的原因，那么中国将在周六公布的10月贸易数据中可能已经开始显示，内地与香港的贸易数据差距得到修正。但如果这一差距继续存在，央行可能会考虑采取行动。

“我们相信，包括央行在内的中国当局正在密切关注跨境金融套利和虚假贸易活动的死灰复燃，”澳新银行分析师在本周的研究报告中写道。

“我们应当关注中港贸易数据差异可能产生的后果。”

浏览亚洲出口数据图表，请点选：link.reuters.com/qud43w

浏览中国贵金属出口图表，请点选：link.reuters.com/mud43w

浏览中港贸易数据图表，请点选：link.reuters.com/vud43w

(完)

(编译 王丽鑫/许娜/李春喜; 审校 徐文焰/屈桂娟)
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