《焦点》中国黄金和珠宝出口额激增，暗示热钱流入可能抬头

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
截至9月底，香港的人民币合格境外机构投资者(RQFII)配额已经用完，可能促使部分投资者转向非法渠道。这也突显出投资者对人民币资产的旺盛需求。
9月份中国A股上涨5.75%。
“沪港通”未能在10月如期推出，现在可能要延后数月时间。该计划可以使全球投资者首次通过香港交易A股。
“根据港交所10月17日的声明，沪港通计划未获得批准，未来数月虚开发票现象可能会降温，中国政府也可能打击这种行为，”苏格兰皇家银行驻新加坡的交易策略师Gao Qi在上周的研究报告中写道。
如果沪港通开通的预期确是导致资金流入的原因，那么中国将在周六公布的10月贸易数据中可能已经开始显示，内地与香港的贸易数据差距得到修正。但如果这一差距继续存在，央行可能会考虑采取行动。
“我们相信，包括央行在内的中国当局正在密切关注跨境金融套利和虚假贸易活动的死灰复燃，”澳新银行分析师在本周的研究报告中写道。
“我们应当关注中港贸易数据差异可能产生的后果。”
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(完)
(编译 王丽鑫/许娜/李春喜; 审校 徐文焰/屈桂娟)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申