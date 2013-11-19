人民币微幅收贬 央行行长讲话一度提振结汇热情

* 人民币即期微幅收贬

* 央行行长讲话一度提振客盘结汇

* 大行购汇令市场保持相对稳定，CNH升值明显

* 人民币升值预期仍然强烈

路透上海/北京11月19日 - 人民币兑美元即期周二收盘微跌，与中间价小幅上扬相背，在下午央行行长讲话的报导出来后，其对三中全会的解读提振结汇热情，但随后大行购汇令人民币汇价继续维稳在6.09上方。

而离岸人民币连创新高，显示国际资本追捧热情高涨，尤其是CNH在央行行长讲话之后人民币离岸价一度升破6.06关口。

午盘后，MNSI报导援引中国人民银行行长周小川称，中国央行将扩大人民币日交易波幅，并将建立有管理的人民币浮动汇率；并称中国将开放资本账户，但会在必要时进行暂时性限制等。这一报导引发市场结汇盘涌出。

“市场估计最近就要扩大日交易波幅了，估计到时候波动会大一点，考虑到目前结汇盘压力比较大，届时可能市场会更多朝升值的方向活动，但还要看中间价的走向。”一外资行交易员称。

一中资银行交易员说，11月以来的人民币离岸连升走势，代表人民币需求旺盛，而即期走势持续在6.09盘整，则更多表明监管层的意志。

全球汇市，美元周二处于守势，因市场预期美联储将维持宽松政策立场，以及中国宣布全面改革蓝图后投资者的冒险意愿上升。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 罗晟/李文科; 审校 李然/林高丽)

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