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中国财经 | 2014年 9月 29日 星期一 16:27 BJT

中国二季度经常项目顺差734亿美元 资本和金融项目逆差162亿美元

路透北京9月29日 - 中国国家外汇管理局周一称，中国二季度经常项目顺差734亿美元，资本和金融项目逆差162亿美元。

外管局公布的国际收支平衡表显示，二季度经常项目中，货物贸易顺差1,089亿美元，服务贸易逆差297亿美元；资本和金融项目中，直接投资净流入393亿美元，证券投资净流入146亿美元，其他投资净流出695亿美元。

此外，国际储备资产增加224亿美元，其中，外汇储备资产增加228亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少3亿美元。

外管局并称，2014年上半年，中国经常项目顺差805亿美元，资本和金融项目顺差778亿美元；国际储备资产增加1,479亿美元，其中，外汇储备资产增加1,486亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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