上半年经常项目顺差772亿美元--外管局

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京9月12日电---中国国家外汇管理局周三公布正式数据,上半年经常项目顺差772亿美元,资本和金融项目顺差149亿美元,并预计下半年国际收支有望保持基本平衡.
刊登在外管局网站的新闻稿并称,中国2012年二季度经常项目顺差537亿美元;资本和金融项目逆差412亿美元,为继去年四季度以来第一次出现逆差.
今年上半年,中国经常项目顺差占同期国内生产总值(GDP)的比例为2.1%;国际储备资产增加629亿美元.
外管局表示,中国跨境资本双向波动不可避免,但能够承受跨境资本流动的冲击.
7月底,国家外管局曾公布初步数据称,上半年经常项目顺差832亿美元,资本和金融项目逆差203亿美元.预计全年国际收支仍有望实现基本平衡,即使出现资本净流出也是可以承受的.(完)
更多细节,请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
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