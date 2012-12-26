中国三季度经常项目顺差708亿美元--外管局

中国1月银行结售汇逆差192亿美元 环比大降近六成
路透北京2月17日 - 中国国家外汇管理局周五公布，1月银行结售汇逆差192亿美元，较上月的463亿美元逆差收窄58.53%, 同比收窄65%，并为连续第19个月出现逆差。
路透北京12月26日 - 中国国家外汇管理局周三公布,中国今年三季度经常项目顺差708亿美元,资本和金融项目逆差517亿美元.
刊登在外管局网站的新闻稿称,2012年前三季度,中国国际收支经常项目顺差1,480亿美元,资本和金融项目逆差368亿美元,国际储备资产增加624亿美元.
在2012年第三季度经常项目顺差中,按照国际收支统计口径计算,货物贸易顺差1,029亿美元,服务贸易逆差297亿美元,收益逆差33亿美元,经常转移顺差8亿美元.
在第三季度的资本和金融项目逆差中,直接投资净流入385亿美元,证券投资净流入46亿美元,其他投资净流出956亿美元.(完)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。