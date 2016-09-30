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中国财经 | 2016年 9月 30日 星期五 15:38 BJT

中国二季度经常帐顺差641亿美元 资本和金融账逆差143亿美元

路透上海9月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布正式数据显示，今年二季度中国经常帐户顺差641亿美元，资本和金融账户逆差143亿美元。

其中，经常帐户方面，其中货物贸易顺差1,259亿美元，服务贸易逆差558亿美元；资本和金融账户方面，其中资本账户顺差0.3亿美元，非储备性质的金融账户逆差488亿美元，储备资产减少345亿美元。

此前外管局8月公布初步数据显示，2016年二季度中国经常帐户顺差594亿美元；其中，货物贸易顺差1,250亿美元，服务贸易逆差593亿美元。

今年上半年经常帐户顺差1,035亿美元，其中货物贸易顺差2,298亿美元，服务贸易逆差1,135亿美元。

上半年资本和金融账户逆差145亿美元，其中资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,721亿美元，储备资产减少1,578亿美元。

外管局还同时公布了以SDR计值的国际收支数据；今年二季度中国经常帐户顺差455亿SDR，资本和金融账户逆差101亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差346亿SDR，储备资产减少245亿SDR。

今年上半年中国经常帐户顺差738亿SDR，资本和金融账户逆差103亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差1,233亿SDR，储备资产减少1,132亿SDR。

外管局指出，季度SDR计值的国际收支平衡表数据，由当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到，季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。（完）

更多细节请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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