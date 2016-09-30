中国二季度经常帐顺差641亿美元 资本和金融账逆差143亿美元

外管局还同时公布了以SDR计值的国际收支数据；今年二季度中国经常帐户顺差455亿SDR，资本和金融账户逆差101亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差346亿SDR，储备资产减少245亿SDR。

外管局指出，季度SDR计值的国际收支平衡表数据，由当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到，季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。（完）