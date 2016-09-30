中国二季度经常帐顺差641亿美元 资本和金融账逆差143亿美元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月30日 - 中国国家外汇管理局周五公布正式数据显示，今年二季度中国经常帐户顺差641亿美元，资本和金融账户逆差143亿美元。
其中，经常帐户方面，其中货物贸易顺差1,259亿美元，服务贸易逆差558亿美元；资本和金融账户方面，其中资本账户顺差0.3亿美元，非储备性质的金融账户逆差488亿美元，储备资产减少345亿美元。
此前外管局8月公布初步数据显示，2016年二季度中国经常帐户顺差594亿美元；其中，货物贸易顺差1,250亿美元，服务贸易逆差593亿美元。
今年上半年经常帐户顺差1,035亿美元，其中货物贸易顺差2,298亿美元，服务贸易逆差1,135亿美元。
上半年资本和金融账户逆差145亿美元，其中资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,721亿美元，储备资产减少1,578亿美元。
外管局还同时公布了以SDR计值的国际收支数据；今年二季度中国经常帐户顺差455亿SDR，资本和金融账户逆差101亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差346亿SDR，储备资产减少245亿SDR。
今年上半年中国经常帐户顺差738亿SDR，资本和金融账户逆差103亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差1,233亿SDR，储备资产减少1,132亿SDR。
外管局指出，季度SDR计值的国际收支平衡表数据，由当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到，季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。（完）
更多细节请点选外管局网站：www.safe.gov.cn/
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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