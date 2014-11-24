专访：靠引导对外直接投资平衡中国经常项目顺差仍是资源错配--余永定

作者 倪蔚丹

路透北京11月25日 - 坐拥全球最多的外汇储备，中国政府正从战略层面上鼓励资本输出，加大对外直接投资是主要渠道之一。但中国社会科学院学部委员余永定指出，依靠政府引导对外直接投资或其他形式的对外投资来平衡中国经常项目顺差，依然是一种资源的跨境错配，应让市场自主决定。

曾为货币政策委员的他也同时指出，对于鼓励非直接投资性的资本外流，必须持更加慎重的态度，防止因中国经济放缓而出现的资本加大外流或外逃的现象出现。同时，他也提到的一个扩大中国国债市场并同时缩减外汇储备的课题成果。

他以书面回复路透专访时指出，“双顺差”是导致中国外汇储备快速增长的直接原因。在考虑改变外汇储备存量之前，应该首先考虑流量问题，即不应再保持国际收支双顺差的局面。由于持有过多的外汇储备、特别是美国国库券过多，中国处于进退两难的尴尬地位已是不争事实。

他认为，避免外汇资产损失最简单的方法是，在保持合理水平的前提下，相机用掉超出合理需要部分的外汇储备，这意味着必须使中国国际收支双顺差逐渐变为国际收支逆差，直至外汇储备回归合理水平。

“尽管同中央银行买美国国库券相比是一种进步，作为一个低收入国家，靠（政府引导）对外直接投资或其形式的对外投资来平衡经常项目顺差，依然是一种资源的跨境错配。”他指出，外国在华投资和中国海外投资回报率的巨大差异，必然导致中国投资收入逆差，尽管中国是净债权国。这种现象是不正常的。

中国国际收支平衡表数据显示，2013年中国投资收入逆差达599亿美元，在过去30年中规模仅次于2011年的逆差853亿美元。世界银行数据显示，2013年，按购买力平价（PPP）衡量的中国人均国民收入为11,850美元，而同期美国人均国民收入为53,960美元。

从1980年代初开始，经过十几年的努力，中国逐渐建立起“出口创汇型”经济。1993年以后中国一直保持经常项目顺差。自1980年代初以来，中国就是FDI净流入国；在1990年代中期以后中国更是成为世界最大FDI流入国之一。

**让市场决定直接投资类资本外流**

余永定认为，解决外汇储备流量问题，即不再保持双顺差局面最简单的办法是央行停止干预外汇市场。但实际落实起来，存在诸多困难；政府必须平衡各种考虑。而与通过经常项目逆差来平衡资本项目顺差相比，通过资本项目逆差来平衡经常项目顺差是许多人的建议优选。

“许多人不希望碰出口，对减少经常项目顺差不感兴趣，而希望通过鼓励资本流出来降低人民币升值压力、减少外汇储备的增加。”他指出。

他进一步分析道，资本外流可以分为直接投资和间接投资两种类型来讨论。中国企业对海外直接投资的兴趣可能来自比较优势的转移、国内产能过剩和国家出于战略考虑所提供的支持等。对于这类资本的外流，政府应该通过简化审批程序等方式予以支持。但依靠政府引导对外直接投资或其他形式的对外投资来平衡中国经常项目顺差，依然是一种资源的跨境错配。

“解决资源错配问题的最好办法是让市场做决定。过多的政府干预（各种优惠措施），往往会徒然增加寻租、腐败和浪费。”他表示。

他并指出，中国目前存在严重的资源错配问题。中国拥有近2万亿美元的对外净债权：通过出口顺差，中国积累了近5万亿美元的对外资产;通过引资，中国积累了近3万亿美元的对外负债。但在过去10年的大部分年份中，中国的投资收入都是负值。

“这是一个不祥的征兆。这种趋势如不逆转，可能在未来10年中，中国将成为'国际打工仔'。”他指出。

他解释道，届时中国必须维持贸易顺差，而贸易顺差所得到的收入将完全用于支付外国投资者在中国的投资收益，而不是用于输入产品、资源和技术。

“一旦出现这种局面，中国的经济增长将告终结。遗憾的是，这个问题直到今天还未得到公众的足够关注。”他强调。

**有序引导非直接投资类资本外流**

余永定认为，随着中国经济增长进入较低速度增长的新阶段，资本外流甚至外逃的压力可能会急剧增加，这种流出虽然可以减少外汇储备，但却绝对不是中国所希望看到的局面。

他认为，中国政府恐怕还不能放弃资本管制，而要通过QDII（合格的境内机构投资者）等渠道疏导资本有序流出。

他分析指出，一方面，在中、外利差明显，人民币升值预期并未完全消失的条件下，除非另有打算，中国投资者恐怕没有很大兴趣持有美元资产。

另一方面，由于中国经济的一系列不确定性，也不能排除资本突然大量外逃的可能性。

中国国家外管局数据显示，今年三季度经常项目顺差815亿美元，资本和金融项目逆差816亿美元。而二季度经常项目顺差734亿美元，资本和金融项目逆差162亿美元，为两年来再现逆差，显示第二季度中国跨境资金流动呈现偏流出压力。

**运用外汇储备扩大中国国债市场**

余永定亦提到运用外汇储备扩大中国国债市场的构想，虽不涉及如何减少外汇储备的问题，但却能令其发挥更多作用。

这个建议援引自社科院世经所的一项课题研究成果，财政部发行不同期限的国债从商业银行筹集资金，然后从中央银行购买外汇储备；央行用“出售”外汇储备所得到的资金从商业银行购回央票、降低准备金率。

此时，财政部的资产（外储）和负债（国债）等额增加；央行的资产（外储）和负债（央票和准备 金）等额减少；商业银行贷款能力因购买国债而受到的收缩压力被央票购回和准备金率下降而产生的扩展压力所抵消。

“这样，在不存在大的财政赤字的情况下，中国可以快速扩大国债市场，同时，货币政策的松紧程度也不会发生变化。”他强调，在中国现存条件下，其他可以加速国债市场发展的办法都应该认真考虑。没有规模大、流动性强的国债市场，利息率市场化是难以实现的。（完）

（路透北京李然亦有贡献）

(审校 毕晓雯)

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