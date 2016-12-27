中国海关称未收到调整明年乙醇进口关税的通知 若调整将于1月底前公布

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月27日 - 中国海关周二回复路透电话询问时表示，目前尚未收到有关2017年乙醇进口最惠国税率调整的通知；如果调整，税率将于2017年1月底前公布。
中国上周公布“2017年关税调整方案”，财政部仅在新闻稿中提及2017年将对改性乙醇等商品的进口关税税率进行相应调整，但未给出更多细节。
路透采访的交易员称，中国计划在2017年调整乙醇进口税率，但不清楚将调升还是调降。他们指出，此举可能在产量创纪录高位之际，影响对美国产乙醇的需求。市场有传言称，中国将在2017年取消对国内燃料企业5%的燃料乙醇进口税率。
中国政府在2010年把乙醇进口税率从30%降至5%，向进口乙醇打开了中国市场的大门。当时乙醇生产大国美国和巴西都在增加这种生物燃料的产量。（完）
(编译 宿泱韫; 审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。