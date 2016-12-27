中国海关称未收到调整明年乙醇进口关税的通知 若调整将于1月底前公布

路透北京12月27日 - 中国海关周二回复路透电话询问时表示，目前尚未收到有关2017年乙醇进口最惠国税率调整的通知；如果调整，税率将于2017年1月底前公布。

中国上周公布“2017年关税调整方案”，财政部仅在新闻稿中提及2017年将对改性乙醇等商品的进口关税税率进行相应调整，但未给出更多细节。

路透采访的交易员称，中国计划在2017年调整乙醇进口税率，但不清楚将调升还是调降。他们指出，此举可能在产量创纪录高位之际，影响对美国产乙醇的需求。市场有传言称，中国将在2017年取消对国内燃料企业5%的燃料乙醇进口税率。

中国政府在2010年把乙醇进口税率从30%降至5%，向进口乙醇打开了中国市场的大门。当时乙醇生产大国美国和巴西都在增加这种生物燃料的产量。（完）