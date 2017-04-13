版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 13日 星期四 11:14 BJT

中国3月以美元计价出口同比增16.4% 进口同比增20.3%--海关

路透北京4月13日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。

海关数据显示，3月贸易顺差为239.25亿美元，大幅高于路透预估中值的顺差100亿美元。

3月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 16.4 3.2 -9.6 ~ 9.7 -1.3 7.5

进口(%) 20.3 18 5.0 ~ 40.0 38.1 -8.1

贸易顺差(亿美元) 239.25 100 113 ~ 450 -91.48 248.81

海关并公布，中国1-3月以美元计价出口同比增长8.2%，进口同比增长24.0%。

海关此前公布，3月外贸出口先导指数为40.2，结束连续四个月环比上升走势，与上月持平。（完）

(发稿 李文科；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐