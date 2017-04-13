中国3月以美元计价出口同比增16.4% 进口同比增20.3%--海关

中国支持社会力量提供多种医疗服务 扩大市场开放--国务院
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。
路透北京4月13日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价3月出口同比增长16.4%，进口同比增长20.3%，路透调查预估中值分别为增长3.2%和18%。
海关数据显示，3月贸易顺差为239.25亿美元，大幅高于路透预估中值的顺差100亿美元。
3月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) 16.4 3.2 -9.6 ~ 9.7 -1.3 7.5
进口(%) 20.3 18 5.0 ~ 40.0 38.1 -8.1
贸易顺差(亿美元) 239.25 100 113 ~ 450 -91.48 248.81
海关并公布，中国1-3月以美元计价出口同比增长8.2%，进口同比增长24.0%。
海关此前公布，3月外贸出口先导指数为40.2，结束连续四个月环比上升走势，与上月持平。（完）
(发稿 李文科；审校 曾祥进)
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。
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