2013年1月1日起将对进出口关税进行部分调整--财政部

路透北京12月17日---中国财政部周一宣布,2013年1月1日起将对进出口关税进行部分调整,将对780多种进口商品实施低于最惠国税率的年度进口暂定税率.包括降低部分促进消费改善民生的商品.

财政部网站刊登的新闻稿称,新增和进一步降低税率的五大类产品中包括调味品、特殊配方婴幼儿奶粉、心脏起搏器、血管支架等促进消费和改善民生的商品;汽车生产线机器人等促进装备制造业和战略性新兴产业发展的设备、零部件和原材料.

以及高岭土、云母片、钨铁、锑等能源资源性产品和船舶压载水处理设备用过滤器、动车组用胶囊等有利于节能减排的环保产品,和支农惠农产品和支持纺织行业发展的产品.

财政部称,2013年中国继续对原产于东盟各国及智利等国家的部分进口产品实施协定税率,部分税率水平进一步降低,在内地与香港、澳门更紧密经贸关系安排框架下,对原产于港澳地区且已制定优惠原产地标准的产品实施零关税.

根据海峡两岸经济合作框架协议,对原产于台湾地区的部分产品实施零关税.继续对原产于老挝、苏丹、也门等40个最不发达国家的部分产品实施特惠税率.

财政部称,为适应经济社会发展、科学技术进步、加强进出口管理及应对国际贸易争端的需要,2013年对进出口税则中部分税目进行调整,增列硒化氢、垃圾焚烧炉、生物杀虫剂、混凝土泵车等税目.调整后,中国2013年进出口税目总数由2012年的8,194个增至8,238个.(完)

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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